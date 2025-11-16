Exitosa edición de “Jujuy Corre” por calles de la capital

San Salvador de Jujuy volvió a ser escenario de uno de los eventos deportivos más convocantes de la provincia, con la participación de más de 1.200 competidores que recorrieron la ciudad en las categorías 21K, 10K, 5K y 2K inclusivo, partiendo desde Ciudad Cultural.

El mega evento impulsado por el periodista jujeño, Guillermo Lobo contó con la presencia y el acompañamiento de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a través de distintas áreas operativas, deportivas y de servicios, trabajando de manera articulada con el Gobierno de la Provincia y organizaciones privadas como Urku Trail Running.

Al respecto, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, destacó el crecimiento del encuentro, "tuvimos más de 1.200 corredores, lo que muestra que el 'Jujuy Corre' crece año a año. Fue un día espléndido para todos los deportistas. Vamos a seguir acompañando al deporte, trabajando junto a todas las instituciones por más deporte y más salud para todo Jujuy y el país. Hoy además contamos con la presencia de nuestros artistas, una manera más de mostrar Jujuy al mundo", afirmó.

PRESENTES | LUIS CALVETTI, CARLOS SADIR Y GUSTAVO HIRUELA EN CIUDAD CULTURAL.

Desde la Municipalidad, el director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, resaltó la masiva convocatoria y el acompañamiento institucional, "vivimos un día hermoso, con una participación muy numerosa de atletas y vecinos que se suman a esta modalidad inclusiva. Es una carrera para toda la familia. La Municipalidad acompaña plenamente este tipo de iniciativas, con un trabajo transversal entre todas las Secretarías y articulando con el Gobierno de la Provincia y actores privados como Urku y Guillermo Lobo con TN".

La directora de Inclusión y Deportes, Mariel Sadir, se refirió a la continuidad y fortalecimiento de la categoría inclusiva de 2K, "Es el segundo año consecutivo de esta propuesta y se sumaron aún más niños y familias. No es una categoría exclusiva para personas con discapacidad, sino una oportunidad para integrar a toda la familia, a quienes no realizan actividad física frecuente".

Finalmente, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, celebró el desarrollo de la jornada y la gran convocatoria. "Esta propuesta que crece en la provincia, además destacó el trabajo articulado que fortalece el deporte jujeño", dijo.