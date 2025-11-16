Zapla ganó y se clasificó

Primer objetivo logrado para el Zapla de Zamarián. El "merengue" logró tres puntos valiosos y clasificó ayer en El Carmen donde superó por 1 a 0 Sportivo Rivadavia en el estadio "Manuel Alias" en el duelo válido por la 5º jornada de la Zona 2 de la Región Norte del Torneo Regional 2025/26. No le fue nada fácil festejar fuera de casa al elenco palpaleño que se le hace cuesta arriba, independientemente del estado del campo de juego, en esta oportunidad lo padeció como fue en Monterrico.

La primera mitad tuvo a Durán enchufado y con un derechazo exigió la estirada de Narváez y después Mateo combinó con el santiagueño pero remató alto, fueron los anuncios de Zapla. El "bichito colorado" reaccionó con un zurdazo de Rodriguez y luego Gutiérrez también se animó pero desviado.

La etapa complementaria tuvo a Virreyra más activo, pero incómodo ante un Rivadavia firme en la marca. Entonces Ávila se animó, sacó un remate que se fue besando el palo y ahí nomás Cabañas encaró e intervino Narváez. Zapla creció por las bandas con Mateo, Durán se apagó y lo sintió. A los 30' Virreyra pese a la marca cabeceó y el travesaño le negó el grito, pero Canelo en la siguiente con un potente derechazo venció la resistencia del golero y le dio el triunfo al "merengue" que terminó mejor.

Atlético San Pedro venció a Mitre 1 a 0

ATLÉTICO SAN PEDRO | FESTEJÓ LA VICTORIA ANTE MITRE.

Mitre no pudo con Atlético San Pedro y perdió 1 a 0 marcando el cierre de su participación en el Regional Federal Amateur, ya que no tiene chances de clasificar. Por su parte el “millonario” aseguró su lugar en la siguiente instancia. El “ciclón” estaba obligado a ganar para sostener sus chances, pero a pesar del esfuerzo colectivo, el resultado final no le permitió asegurar lo que necesitaba. El partido fue muy parejo en todos los aspectos, especialmente durante la primera mitad, donde ninguno de los dos equipos logró imponerse con claridad.

Hubo juego friccionado, disputas constantes en el mediocampo y un despliegue físico notable que dejó en claro lo que había en juego. Mitre generó situaciones y por momentos logró incomodar al puntero, pero Atlético San Pedro respondió con firmeza y sostuvo el orden que lo caracteriza. En la segunda parte, el ida y vuelta se mantuvo, aunque sin que Mitre pudiera concretar las oportunidades que necesitaba para inclinar la balanza. Pero casi sobre el final, el “Peti” González infló las mallas y terminó decretando el 1 a 0 final con el cual los sampedreños se llevaron tres puntos de oro. (Marcela Navas),