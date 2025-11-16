Boca cerró la fase regular ganando

Boca cerró la fase regular del Clausura venciendo a Tigre 2 a 0 y se quedó con el grupo A. Anoche en "La Bombonera" dio muestras del nivel que va teniendo y comenzará a pensar en los playoff, instancia en la cual tendrá la localía.

La primera parte, la chance más clara fue para el "matador de Victoria" pese a tener mayor tiempo la pelota en los pies. Con un tiro libre que Agustín Marchesín controló bien pese al pique previo primero y después tras una mala salida del local desde el fondo, Julián López remató de volea al palo izquierdo, pero otra vez el arquero respondió con una gran atajada.

Al llegar a los 30 minutos, el partido se volvió más equilibrado, con transiciones rápidas de ambos lados. Boca, con Paredes, Palacios y Herrera, comenzó a generar nuevas jugadas de riesgo. Pero no tuvo claridad suficiente.

En el complemento, se vio un ritmo más tranquilo, los demarques de Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos empezaron generar espacios para que los dirigidos por Úbeda llegando a la zona prohibida.

Paredes con un remate cruzado que sacó el arquero de Tigre, luego Herrera de frente al arco desviado, daban muestras de lo que llegó a los 18 minutos cuando Costa peinó el tiro de esquina de Paredes en el primer palo marcando el 1 a 0.

En la última jugada, Merentiel remató cruzado el centro de Zeballos y la pelota pegó en la mano de Cardona. A instancia del VAR, el juez cobró penal y Cavani quién cambió por gol.