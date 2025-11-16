Provocó un violento siniestro,abandonó su vehículo y se fugó

Un impactante siniestro vial se registró en un puente capitalino, donde un automovilista chocó a otro que perdió el control y colisionó contra el divisorio de la ruta. No hubo heridos de gravedad. El conductor inculpado abandonó el rodado y se fugó.

Según fuentes consultadas por este diario, el hecho se registró el pasado viernes alrededor de las 21.30 en la ruta nacional N°9, a la altura del puente Paraguay del barrio Ciudad de Nieva.

En esas circunstancias un automóvil impactó en la parte trasera de otro vehículo que terminó por colisionar de manera violenta contra el divisorio de la ruta. El conductor inculpado abandonó el rodado y emprendió la fuga.

Mientras que el otro vehículo sufrió importantes daños que evidenciaron la fuerza del choque y dejó atrapado a uno de sus ocupantes.

Efectivos policiales y del Cuerpo de Bomberos trabajaron en el lugar y lograron rescatar a la víctima. Los dos ocupantes de manera milagrosa no sufrieron heridas de gravedad, aunque fueron trasladados al hospital "Pablo Soria".

Posteriormente, los vehículos protagonistas fueron secuestrados de manera preventiva.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras del sector para identificar al temerario conductor que se fugó.