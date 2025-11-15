Un colectivo salió de Jujuy con más de cuatro kilos de cocaína

Efectivos de Gendarmería Nacional, apostados en Tucumán, secuestraron más de 4 kilos de cocaína de un colectivo que salió de Jujuy y que tenía como destino Buenos Aires. La droga estaba en cuatro paquetes ocultos entre recipientes y banquetas de plástico. Una pareja de pasajeros fue detenida.

El episodio ocurrió sobre un tramo de la ruta nacional N°34, a la altura de la localidad tucumana 7 de Abril, donde el grupo "Burruyacú", dependiente del Escuadrón 55 "Tucumán" de Gendarmería Nacional, desplegó un control vehicular.

En esas circunstancias detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancias proveniente de Jujuy y que circulaba con destino a la provincia de Buenos Aires.

Los uniformados realizaron un control físico y documentológico de los pasajeros y al momento de inspeccionar la bodega con el uso de un escáner móvil, detectaron anomalías estructurales en cuatro encomiendas.

Asimismo, un perro antinarcóticos reforzó la posibilidad de estar ante un hecho ilícito cuando marcó la presencia de estupefacientes en la mencionada encomienda.

Por tal motivo, los efectivos de la fuerza nacional abrieron las cajas y detectaron cuatro paquetes rectangulares, que poseían una sustancia polvorienta blancuzca, escondidos entre recipientes y banquetas de plástico.

La misma fue sometida a una prueba de campo narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 4 kilos 322 gramos. Al mismo tiempo, los efectivos pudieron identificar a los pasajeros propietarios de la mercadería, tratándose de un hombre y una mujer.

Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal N°1 de Tucumán, que dispuso el secuestro del estupefaciente y la inmediata detención de la pareja involucrada en carácter de incomunicada.