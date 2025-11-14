Despidieron los restos de Daniela Mamani

Ayer por la tarde despidieron los restos de Daniela Araceli Mamani (31), enfermera víctima de femicidio, en la ciudad de Humahuaca, lugar del que era oriunda.

Amigos, vecinos, integrantes de la banda de sikuris “Virgen de Guadalupe”, de la cual formaba parte, y la comunidad humahuaqueña en general acompañaron a los familiares hasta el cementerio San Antonio y juntos dieron el último adiós a Daniela Mamani. Cada uno de los presentes mostró un profundo dolor, respeto y exigieron Justicia.

En la necrópolis una vecina mencionó “que esto no pase con que ya no está Daniela. Cada uno nos pongamos las manos en el corazón y reflexionemos a quienes estamos maltratando a quien vemos que están maltratando. No nos quedemos callados, acudamos cuando nos pidan auxilio”.

“Reflexionemos en la casa de cada uno, tanto los hombres como las mujeres tratemos de no maltratarnos. Vivamos en la gracia de Dios para que podamos seguir adelante y podamos cambiar nuestra sociedad. Cada uno en su espacio, cada uno con nuestros hijos y parejas, con nuestros padres”, agregó.

“Por favor tengamos en cuenta esto que le pasó a Daniela que nos duele a todos, pero que no quede en el dolor, que nos haga reflexionar. Daniela presente”, concluyó.

Sobre los hechos

Si bien la investigación gira en torno a un estricto hermetismo, este diario pudo saber que el femicidio ocurrió entre la noche del pasado lunes y la madrugada del martes en un inquilinato de la calle Campero al 400 del barrio Gorriti de la capital jujeña.

Allí, los inquilinos escucharon una acalorada discusión entre una pareja y luego a una mujer que pedía auxilio. De inmediato los vecinos alertaron al sistema de emergencias 911 sobre un hecho de violencia de género en progreso.

Según consta en el libro de novedades policiales, dos efectivos llegaron a bordo de un móvil oficial al inmueble, pero se habrían negado a ingresar manifestando no contar con la autorización del fiscal especializado en este tipo de delitos.

Mientras que alrededor de las 7.50 del pasado martes, Matías Manuel Tinte (36) se presentó de manera espontánea en la Seccional 1° del centro capitalino y confesó a los efectivos: “Cometí un error, maté a mi ex”. Desde ese momento Tinte quedó detenido y en paralelo, una comisión policial se constituyó en el mencionado inquilinato y encontraron el cuerpo de Daniela Mamani con heridas compatibles con un arma blanca.