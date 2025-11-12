Una joven denunció que su expareja intentó asesinarla

Una mujer denunció a su expareja por intento de femicidio, en un hecho registrado el fin de semana pasado en una vivienda de la ciudad de Tilcara.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, una mujer se hizo presente en la Seccional 14º de la ciudad de Tilcara, manifestando que su expareja la atacó a golpes en distintas partes del cuerpo, mientras la insultaba e intentó asesinarla ahorcándola. Según la denuncia penal que consta en la sede policial, la pareja se encontraba en el interior de la vivienda de la víctima y en esas circunstancias, el hombre inició una acalorada discusión que terminó cuando atacó a golpes de puños en el rostro de su expareja, como así también la redujo, la tomó por el cuello y empezó a hacer presión con claras intenciones de dejarla sin respiración.

En un momento determinado, la mujer logró zafarse y cuando intentó resguardarse en el baño, fue nuevamente atacada a golpes. La mujer manifestó que su expareja intentaba, por medio de la violencia, obtener la clave de su teléfono celular, hasta que la víctima manifestó que iba a llamar a la Policía y el hombre le pidió disculpas por las agresiones.

Una vez que el inculpado se retiró del lugar, la víctima se dirigió a la sede policial para realizar la correspondiente denuncia y una vez que fue examinada por el médico policial, el ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación remitió las actuaciones a la Unidad Fiscal especializada en estos tipos de delitos, para avanzar con la investigación.