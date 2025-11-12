Denunció que su expareja le robó con un arma blanca

Un hombre denunció que su expareja se presentó en su trabajo, lo amenazó con un arma blanca y le robó su teléfono celular y 150 mil pesos, entre otros bienes. De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, un joven se presentó la mañana del pasado martes en la Seccional 4° y relató a los efectivos que fue víctima de un robo y amenazas por parte de su expareja.

Según la víctima, la inculpada se presentó alrededor de las 10.15 en su lugar de trabajo, ubicado sobre la calle Santiago del Estero, del barrio Cuyaya de la capital provincial, le arrebató su teléfono celular y le exigió que la acompañe al parque Xibi Xibi si lo deseaba recuperar. Una vez allí, la mujer extrajo un arma blanca, lo amenazó y le sustrajo un anillo, una cadena y 150 mil pesos, para luego emprender la fuga. Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 4°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.