Desobedeció medida judicial

Un hombre desobedeció una medida judicial, se presentó en el domicilio de su expareja, la hostigó y amenazó y fue detenido. Según fuentes consultadas por este diario, el hecho tuvo lugar días atrás alrededor de las 9.45 en la intersección de la calle México y Sargento Cabral del barrio Mariano Moreno de la ciudad capital.

En esas circunstancias, el sistema de emergencias 911 alertó a los efectivos policiales sobre un presunto hecho de violencia de género y una comisión se presentó en el lugar de inmediato. Allí, una mujer relató que su expareja de 36 años la amenazaba y vociferaba insultos en su contra, pese a tener una orden de restricción perimetral vigente.

El irascible sujeto se percató de la presencia policial, emprendió la fuga y fue detenido a los pocos metros. Posteriormente fue trasladado a la Seccional 59°, donde quedó a disposición de la Justicia. Mientras que la víctima radicó la correspondiente denuncia y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial.