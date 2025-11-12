El nuevo puente de Tilcara se llamará “Próspero Nieva"

El Concejo Deliberante de Tilcara sancionó la Ordenanza Nº 51/2025 que impone el nombre de “Próspero Nieva” al nuevo puente ubicado sobre el río Grande, en el acceso sur a dicha ciudad.

Esta decisión se constituye en un contundente y justo reconocimiento a la trascendente figura del doctor Nieva, quien dedicó su vida a la grandeza de Jujuy, peleando por los intereses de la Provincia desde la Legislatura, la Cámara de Diputados de la Nación y distintos espacios preponderantes dentro de la organicidad de la Unión Cívica Radical, según se destacó en los fundamentos de la medida. Además, acompañó con profundo compromiso al entonces Presidente Raúl Alfonsín en el proceso de reinstauración del sistema democrático, enarbolando los ideales de libertad, justicia y participación ciudadana.

PRÓSPERO NIEVA.

Por otra parte, los vínculos que unen a Próspero Nieva con Tilcara son sólidos. Tuvo su hogar en el barrio La Falda y cursó estudios en la escuela “Domingo Faustino Sarmiento”. Nieva es considerado “un ejemplo de vida” que “debe inspirar a los jóvenes de hoy” y ser recordado como “defensor de la democracia, gestor del bien común y modelo de esfuerzo y perseverancia”, se resaltó finalmente desde el Concejo tilcareño.

Cabe señalar que en la última visita que realizó el gobernador Carlos Sadir a Tilcara, donde también vio el avance del parque lineal que se construye en esa localidad de la Quebrada, había anticipado que la inauguración del nuevo puente se preveía para el presente mes, aunque en el último carnaval el mismo había sido habilitado provisoriamente para descongestionar el tránsito vehicular en el sector.