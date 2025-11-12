32°
12 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

drogas
pandillas
Pichetto
Sobre colectora Húsares 1806, San Salvador de Jujuy
Atsa
Diego Leuco
reforma laboral
Femicidio en Jujuy
drogas
pandillas
Pichetto
Sobre colectora Húsares 1806, San Salvador de Jujuy
Atsa
Diego Leuco
reforma laboral
Femicidio en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Femicidio en Jujuy

Confirmaron el femicidio de Daniela Mamani

El examen cadavérico confirmó que la joven enfermara sufrió una muerte traumática.

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 11:49

La Justicia jujeña confirmó el femicidio de Daniela Araceli Mamani de 31 años quien en el día de ayer fue encontrada sin vida en un inquilinato del barrio Gorriti de nuestra ciudad.

Por el cruento crimen se encuentra detenida a disposición de la Justicia la expareja de la joven identificado como M. Tinte de 36 años quien ultimo a la mujer.

Se supo que el examen cadavérico determino que Daniela Mamani sufrió una muerte traumática y que su cuerpo mañana será sometido a una autopsia en la morgue judicial de Alto Comedero para determinar las causales de su deceso.

En tanto, tinte fue trasladado a la Brigada de Investigaciones y posteriormente a la Fiscalía donde conoció causa de imputación y para designar abogado defensor. En tanto, también se le daría a conocer la fecha de audiencia imputativa.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD