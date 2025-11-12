Confirmaron el femicidio de Daniela Mamani

La Justicia jujeña confirmó el femicidio de Daniela Araceli Mamani de 31 años quien en el día de ayer fue encontrada sin vida en un inquilinato del barrio Gorriti de nuestra ciudad.

Por el cruento crimen se encuentra detenida a disposición de la Justicia la expareja de la joven identificado como M. Tinte de 36 años quien ultimo a la mujer.

Se supo que el examen cadavérico determino que Daniela Mamani sufrió una muerte traumática y que su cuerpo mañana será sometido a una autopsia en la morgue judicial de Alto Comedero para determinar las causales de su deceso.

En tanto, tinte fue trasladado a la Brigada de Investigaciones y posteriormente a la Fiscalía donde conoció causa de imputación y para designar abogado defensor. En tanto, también se le daría a conocer la fecha de audiencia imputativa.