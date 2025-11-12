Jubilado fue estafado por 1,5 millones de pesos

Un jubilado de la ciudad de San Pedro denunció que fue estafado por la suma de 1,5 millones de pesos, tras constatar que sospechosos le hackearon dos cuentas bancarias. Minutos antes, había recibido la llamada telefónica de un supuesto operador de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que le ofreció beneficios.

El ilícito sucedió días pasados,cuando alrededor de las 14.30 la víctima atendió el llamado desde un número de teléfono con la característica 0276, que no corresponde a alguna ciudad de Argentina.

En ese contexto, del otro lado de la línea la habló un hombre que se identificó como un aparente representante de Anses y le aseguró que desde la entidad estaban realizando carnéts nuevos del Pami con foto para que los medicamentos salgan más baratos. Fue entonces que el damnificado se mostró interesado en lo ofrecido y, ante el pedido del sospechoso, comenzó a pasarle los datos personales.

Tras esto, quien lo llamó le pasó por whatsapp un link para supuestamente obtener el beneficio. Sin embargo, cuando el denunciante presionó sobre el link, el teléfono se reinició desde fábrica con la consecuente interrupción de la comunicación.

Minutos más tarde, la hija de la víctima agarró el dispositivo luego de ser reiniciado para volver a descargar las aplicaciones de un banco y de una tarjeta de crédito. Una vez instaladas las mismas, procedieron a ingresar al home banking en donde se encontraron con una desagradable sorpresa.

De esta manera, pudieron notar que de la cuenta del banco le sustrajeron 1,5 millones de pesos y que de la tarjeta de crédito le quitaron 50 mil pesos.

Finalmente, a la tarde del mismo día el jubilado damnificado se acercó a la Seccional 26°, en donde realizó la denuncia por estafa.