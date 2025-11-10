A punta de pistola asaltaron a un remisero y a su pareja

Un hombre que realizaba servicios de taxi junto a su pareja, fue asaltado y amenazado de muerte con un arma de fuego, además de ser despojado de sus pertenencias y la recaudación de su jornada de trabajo.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró el pasado fin de semana, pero recién salió a la luz en las últimas horas, luego de la ampliación de denuncia de la víctima.

En esas circunstancias, el chofer de un taxi marca Renault Sandero circulaba junto a su pareja por el barrio 18 de Noviembre de la ciudad de Palpalá y en la intersección de Mina 9 de Octubre y Libertad, un hombre solicitó sus servicios y pidió ser trasladado hasta el barrio Antártida, de esa ciudad.

Siguiendo la investigación penal preparatoria, en un momento determinado, cuando los ocupantes tomaron la colectora de la ruta nacional Nº 66, el pasajero extrajo entre sus prendas de vestir un arma de fuego y apuntó al cuello del conductor, manifestándole que obedeciera, o de lo contrario dispararía.

La pareja del chofer entró en pánico y el delincuente la amenazó con una picana, obligándolos seguir sus órdenes.

El pasajero obligó al conductor a que detenga la marcha en inmediaciones de un tinglado detrás del predio de RTV y de las malezas salieron dos cómplices del delincuente, que arrojaron un cascote al parabrisas del rodado, redujeron al conductor, le quitaron la llave de su vehículo y lo despojaron de sus pertenencias.

Los delincuentes huyeron del lugar y minutos después, cuando el hombre recuperó la llave del rodado, se dirigió a la Seccional 47º del barrio Paso de Jama de Palpalá, para realizar la correspondiente denuncia.

La pareja denunció el robo de los dos teléfonos celulares, una mochila que tenía documentación y tarjetas de débito y crédito, como así también la recaudación de la jornada laboral, una suma aproximada a los 130 mil pesos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien como primera medida solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, para tratar de identificar al violento sujeto.

Además, se dispuso un rastrillaje por la zona para tratar de dar con los inculpados, pero hasta el momento con resultados negativos.