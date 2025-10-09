“Motochorro” quiso asaltarlo y lo golpeó

Un joven se resistió a un asalto cuando fue abordado por "motochorros" y terminó siendo agredido a golpes por uno de los sospechosos, en la localidad de El Carmen. La víctima fue auxiliada por los vecinos y luego se trasladó al hospital, mientras que los sujetos se dieron a la fuga.

El violento hecho sucedió días pasados por la mañana, cuando el denunciante se desplazaba caminando por la calle Mitre del barrio 25 de Mayo, de la localidad de los diques.

En ese contexto, alrededor de las 6.50 al damnificado se le acercó una motocicleta de 110 cc de cilindrada de color negro con dos hombres a bordo. Además, observó que uno de los motociclistas se bajó y caminó hasta una esquina.

Fue entonces que el conductor del rodado se aproximó al denunciante, se bajó del mismo y le dijo a la víctima que le entregue todo lo que tenía.

Ante esta situación, el joven se negó a darle sus pertenencias al "motochorro", quien le propinó un fuerte golpe de puño en la cara que lo desestabilizó. Luego, continuó con patadas a la altura del estómago que logró hacer caer al piso a la víctima.

Tras esto, el agresor se subió a la moto, buscó a su cómplice que lo aguardaba en la esquina y rápidamente se dieron a la fuga.

Por su parte, el atacado fue auxiliado por vecinos que vieron la situación y se dirigió al Centro de Integración Comunitaria (CIC) de El Carmen, en donde le practicaron las primeras curaciones por la herida causada tras el golpe de puño en la cara y luego se fue al hospital.

Finalmente, el joven se dirigió a la Seccional 8° para realizar la denuncia y aportar las características del agresor.