Estafa millonaria en la compra de un auto

Un hombre domiciliado en la capital provincial denunció que fue estafado por la suma de 4 millones de pesos al comprar un auto, luego de ver la oferta en la red social Facebook. El vehículo fue recuperado por los efectivos policiales en una concesionaria de rodados usados, tras la investigación que se estaba desarrollando.

El ilícito tuvo dos capítulos. El primero de ellos fue el pasado 26 de septiembre, cuando por la mañana el denunciante estaba observando la red social Facebook y se encontró con el ofrecimiento de un auto marca Renault Sandero de color azul.

Cabe aclarar que el damnificado se dedica a la compra y venta de autos usados, por lo cual se interesó en la oferta que vio. Además, el perfil del vendedor era el de un hombre que conocía de cuando cursó la escuela secundaria en la capital provincial. Por lo tanto, al menos en ese momento, no tenía motivos para desconfiar.

Así fue que el denunciante se contactó por Messenger con el propietario del Renault para consultarlo acerca de las características del mismo y en qué estado se encontraba.

Luego de dialogar sobre el rodado, pactaron un punto de encuentro para la transacción por la suma total de 4 millones de pesos. En consecuencia, el lugar elegido fue el domicilio del vendedor, en el barrio Malvinas de la ciudad capital.

De esta manera, ambos hombres el pasado 27 de septiembre se reunieron para el intercambio comercial. Por un lado, el comprador entregó el monto de 4 millones de pesos acordado previamente, mientras que el vendedor le dio el vehículo en cuestión con la documentación correspondiente, como ser el formulario 08, además de la llave de contacto.

No obstante, lo que parecía ser una transacción más pronto tuvo un inesperado giro.

Días más tarde, el miércoles 1° al mediodía, el damnificado llevó el Renault Sandero hasta la concesionaria de autos usados de un conocido suyo, ubicada en el barrio capitalino de Los Arenales. Allí dejó el rodado en consigna para la venta.

Sin embargo, al otro día una comisión de la Brigada de Investigaciones de la Policía llegó hasta el local comercial y realizó el secuestro del Renault por presentar pedido de captura por un supuesto robo.

Fue entonces que el dueño de la concesionaria se comunicó con el comprador para darle la novedad de lo ocurrido. Por esa razón, el comprador se dirigió de inmediato a la Dirección General de Investigaciones de la Policía, en el barrio Chijra de la capital, para realizar la denuncia de estafa por la suma de 4 millones de pesos al momento de adquirir el auto posteriormente secuestrado.