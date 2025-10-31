Atacó a palazos a un hombre de 83 años, le robó y se fugó

La comunidad de Fraile Pintado se encuentra alarmada tras tomar conocimiento sobre un violento robo que tuvo como víctima a un hombre de 83 años, quien fue agredido ferozmente con un palo en su domicilio para sustraerle 800 mil pesos.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró el pasado miércoles alrededor de las 7 en un domicilio ubicado en un sector del barrio Industrial de la mencionada localidad fraileña.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 83 años se despertó y cuando se dirigía a un taller de carpintería dentro del inmueble, fue sorprendido por un delincuente que lo golpeó en la cabeza con un palo.

Producto de la feroz agresión la víctima cayó al suelo, donde el inculpado continuó atacándolo con el trozo de madera en diferentes partes del cuerpo.

Luego de protagonizar el cobarde ataque, el malviviente se dirigió a una de las habitaciones, se apoderó de 800 mil pesos y emprendió la fuga.

Por su parte, la víctima logró reincorporarse y alertó a las autoridades que le brindaron los primeros auxilios.

Asimismo radicó la correspondiente denuncia en la Seccional 40°, donde relató el hecho a los efectivos.

Además indicó que si bien no pudo reconocer al inculpado, sospecha que sería alguien que frecuenta el sector, debido a que conocía dónde guardaba el dinero.

Una comisión policial realizó recorridos por el sector barrial en búsqueda del inculpado, pero fue con resultados negativos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras del sector para identificar al irascible sujeto.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones, perteneciente a la Unidad Regional 4, por directivas del representante fiscal.