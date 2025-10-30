Estaban prófugos y fueron detenidos

Dos hombres que se encontraban prófugos de la Justicia, fueron detenidos por los efectivos de la Unidad Regional 4, luego de intentar ingresar a robar a un comercio.

Intentaban ingresar a robar a un comercio de la avenida Santa Fe y la propietaria alertó al sistema de emergencia 911.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en la localidad de Caimancito, cuando la propietaria de un comercio ubicado sobre avenida Santa Fe, alertó al sistema de emergencia 911, sobre dos hombres que intentaron ingrear al inmueble con intenciones de robo.

El rápido accionar de los efectivos, permitió entrevistarse con la denunciante, quien aportó algunas características de los sospechosos y con esos datos, se inició un recorrido preventivo por la zona.

Los policías dieron con dos hombres en las inmediaciones y ante los requerimientos, los sospechosos optaron por darse a la fuga en dirección a los cañaverales del barrio 5 Hectáreas del barrio Sur de Caimancito.

Allí se inició una persecución, donde se detuvo a uno de los protagonistas, un hombre que era buscado desde el pasado mes de septiembre, luego de ser imputado por atacar a golpes y amenazar de muerte a su pareja.

Los efectivos continuaron con el seguimiento y minutos más tarde, lograron dar con el segundo sospechoso y luego que sus datos fueran cruzados con la base de antecedentes penales, cayeron en cuenta que sobre esta persona también pesaba un pedido de captura activo, desde mayo del 2023 violar una restricción perimetral, agredir y amenazar de muerte a su exparejam en la provincia de Salta.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención de los protagonistas.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que uno de los inculpados opuso resitencia e intentó agredir a los efectivos policiales, quienes de inmediato lo redujeron y lo esposaron.

Por disposición del representante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, los sospechosos fueron trasladados a la Seccional 42º de Caimancito, donde se tramitan las correspondientes actuaciones complementarias.