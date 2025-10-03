°
3 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

martes sin clases
Seguridad
emergencia en pediatría
Lali Espósito
Anses
Yala
Selección argentina
elecciones
caso Gill
martes sin clases
Seguridad
emergencia en pediatría
Lali Espósito
Anses
Yala
Selección argentina
elecciones
caso Gill

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Siniestro vial entre un camión y un auto en Los Nogales

El siniestro ocurrió este mediodía en la intersección de la Ruta 9 y el acceso a Los Nogales, un punto conocido por su peligrosidad. 

Viernes, 03 de octubre de 2025 12:49

Un violento choque entre un automóvil y un camión se registró este viernes al mediodía en la Ruta Nacional 9, a la altura del ingreso a Los Nogales. Las primeras informaciones confirmaron que hay al menos tres personas heridas.

El accidente ocurrió en la intersección con la Ruta Provincial 4, un cruce frecuentemente señalado como de alto riesgo. Hasta el momento, las causas precisas del impacto se desconocen. No obstante, fuentes testigos del lugar sugirieron a este medio que una “mala maniobra” podría estar detrás de la colisión, aunque esta versión no fue confirmada oficialmente.

Producto del siniestro, el vehículo de menor porte habría sufrido importantes daños materiales. Al lugar acudieron de inmediato efectivos de la Policía, bomberos voluntarios y ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME 107), quienes se encargan de asistir a los heridos y coordinar el tránsito, que se ve afectado en el sector.

El acceso a Los Nogales en Yala es escenario periódico de accidentes viales. La combinación de altas velocidades permitidas en la Ruta Nacional 9 y la presencia inesperada de una rotonda para el ingreso a la Ruta Provincial 4 crea una intersección peligrosa que, según registran las crónicas policiales, suele ser noticia por siniestros de diversa magnitud.

Las autoridades investigan los hechos para determinar las responsabilidades, mientras se mantiene un operativo en la zona para normalizar la circulación.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD