Motociclista resultó con heridas leves tras colisión

Un siniestro vial entre una moto y una camioneta congestionó el tránsito en la esquina de las avenidas Corrientes y Párroco Marshke, de la capital jujeña. El único ocupante de la motocicleta resultó con heridas leves y no fue necesario su traslado a un hospital. Los conductores dieron negativo en el control de alcoholemia.

De acuerdo a la información recabada por El Tribuno de Jujuy en el escenario del hecho, el incidente ocurrió ayer alrededor de las 8, cuando una camioneta marca Toyota Hilux ingresaba al barrio Malvinas por la avenida Corrientes desde la ruta provincial N° 1, mientras una moto marca Zanella de 150 cc circulaba por la mencionada arteria en dirección a la ruta.

En esas circunstancias, por causas que son motivo de investigación, cuando el motociclista intentó doblar a su izquierda para tomar la avenida Párroco Marshke colisionó con la trompa del rodado de mayor porte, a metros de un comercio dedicado al rubro de los materiales para la construcción.

A raíz del impacto, el único ocupante quedó tendido sobre la cinta asfáltica luego de perder el control del vehículo, mientras que la camioneta permaneció en el lugar con visibles daños materiales en la trompa.

Por esa razón, minutos más tarde se constituyó en el lugar el personal del Same para realizarle las curaciones al motociclista, aunque no fue necesario trasladarlo a un hospital porque revestía heridas leves.

También llegaron al lugar los agentes de la Seccional 32° y el personal de Criminalística que peritó el lugar para conocer las causales del incidente vial. Además, la moto fue trasladada en calidad de secuestrada a la dependencia policial.

Finalmente, Seguridad Vial se constituyó para el control de alcoholemia a los conductores, el cual dio negativo en ambos casos, y para reordenar el fluido tránsito en el sector.