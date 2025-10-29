Fue aprehendido el acusado de incendiar una casa

Un hombre de 48 años acusado de haber incendiado una vivienda el pasado domingo fue detenido en su domicilio en la ciudad de Perico y trasladado a la Seccional 21°. El propietario de la casa consumida por las llamas lo denunció como posible autor y agregó que es un familiar directo.

Esta mañana los efectivos policiales de la Unidad Regional 6 irrumpieron en una vivienda para llevar adelante un allanamiento y detención. En la misma se encontraba el apuntado como supuesto responsable del incendio que ocasionó pérdidas totales en una casa del barrio Facundo Quiroga, de la mencionada ciudad.

Cabe recordar que el hecho sucedió el pasado domingo alrededor de las 23.30, cuando una mujer descansaba en una de las habitaciones, pero al comenzar a despedir humo la vivienda advirtió sobre el fuego y rápidamente intentó salir.

Sin embargo la puerta estaba trabada y, según la víctima, con llave por lo que tuvo que romperla para escapar del peligro inminente. Si bien no se registraron víctimas, dejó como saldo grandes pérdidas materiales y la muerte de un gato, mascota del hogar.

La principal hipótesis que se investiga es que se trata de una acción intencional, es decir que alguien habría provocado el fuego dentro de la vivienda y luego escapó. Los vecinos del lugar aseguran haber visto a un hombre salir de la casa minutos antes de que el fuego se propague.

Tras esto la familia damnificada realizó la correspondiente denuncia apuntando contra el sospechoso, un pariente directo, un hombre de 48 años, quien suele acudir al lugar y que tenía diferencias con ellos.

A partir de ese momento, la Policía lo buscó para que aporte datos a la causa con la visualización de las cámaras en la zona, para constatar si es que fue intencional. Además, la Brigada de Investigaciones trabaja en la búsqueda de evidencias para la pesquisa en curso.

Los damnificado viven un momento muy difícil desde lo personal, ya que hace tan solo dos semanas sufrieron la perdida de la madre del hogar y con esta desgracia están en una situación límite, dónde perdieron prácticamente todos los muebles, la ropa y lo básico para vivir.