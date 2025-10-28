°
28 de Octubre, Jujuy, Argentina
Policiales

Comienza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La joven desapareció el 2 de junio de 2023 y su cuerpo aún no fue hallado. 

Martes, 28 de octubre de 2025 08:38

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que desapareció el 2 de junio de 2023 y cuyo cuerpo aún no fue hallado, comienza hoy en Chaco, donde estarán sentados en el banquillos de los acusados Emerenciano Sena, Marcelo Acuña, César Sena y encubridores. 

El hijo del matrimonio se encuentra imputado por el delito de homicidio doblemente agravado, mientras que sus padres, ambos con ligaduras políticas, por ser partícipes primarios.

Los otros cuatro implicados, identificados como Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, llegan al proceso señalados por el supuesto encubrimiento del crimen.

El Poder Judicial de la provincia fijó el inicio del juicio para los días 28; 29 y 30 de octubre; 3; 4; 5; 10; 11; 12; 17; 18; 19 y 20 de noviembre del 2025 a las 7:00.

Clan Sena

En las primeras jornadas se desarrollarán las selecciones de jurados populares, quienes serán los que dictaminen la culpabilidad o inocencia de los acusados, y recién a fines de esta semana se dará inicio al debate. 

Las partes que estarán en el juicio, de acuerdo al escrito, son Juan Martín Bogado, fiscal de la de Cámara Nº2; Nelia Yael Velázquez, fiscal de Investigación Penal Nº5; y Jorge Omar Cáceres Olivera, discal de Investigación Nº4.

Respecto a las partes querellantes, serán Sergio Gustavo Briend, en representación de la mamá de la víctima; Sonia Valenzuela con el patrocinio letrado de Juan Ignacio Diaz en representación de la Subsecretaría de Género y Diversidad.

Mientras que los abogados particulares son Gabriela Judith Tomljenovic; Ricardo Ariel Osuna; Armando Nicolás Boniardi Cabra; Mónica Alejandra Sánchez; Sofía Elena Puente y la Defensora Oficial Nº12, María Celeste Ojeda.

En el juicio dirá presente Gloria Romero, mamá de la joven, quien desde un comienzo se puso al hombro la causa por el crimen de su hija en manos del clan Sena, una familia poderosa con ligaduras políticas al ex gobernador Jorge Capitanich.

