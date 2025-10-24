A fuero federal, supuesta producción de pornografía

Tal como lo adelantó El Tribuno de Jujuy, la fiscal María Emilia Curten Haquim se declaró incompetente en la causa que investiga a un joven por supuesta "producción de imágenes pornográficas de menores de 18 años con fines de divulgación". Se trata del caso del santafesino de 20 años, en prisión preventiva, quien trajo a la capital provincial a tres mujeres, dos menores de 17 años y una adolescente de 19. Además, objeto de la investigación, en el baño del departamento que alquiló en el barrio Alto Padilla de la capital para alojarlas se encontró una cámara oculta en un reloj.

La medida fue tomada el pasado miércoles por la titular de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), luego de haber sido peritado el teléfono celular del imputado. En el dispositivo incautado se habrían encontrado archivos vinculados a la producción de material de abuso sexual infantil (conocidos bajo la sigla Masi) y otros vinculados a la trata de personas. Delitos que deben ser juzgados en el ámbito federal y no provincial, a eso obedece el pase a otro fuero.

Además, en la audiencia la fiscal solicitó que se extienda la prisión preventiva del acusado, quien está en una unidad penal capitalina. En un principio, al sujeto de 20 años domiciliado en la localidad santafesina de Coronda, se le había impuesto 20 días.

Días atrás, Curten Haquim aseguró a los medios de comunicación que "estamos a la espera de aperturar los dispositivos secuestrados para poder analizarlos completamente, con la presunción de que habría producción de material de abuso infantil respecto de las dos menores". Así fue cómo este accionar de la Fiscalía determinó el pase al fuero federal.

El hecho investigado

De acuerdo a información brindada por el MPA, el episodio tuvo lugar el pasado lunes 22 de septiembre en un departamento ubicado en un sector del barrio Alto Padilla de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que el inculpado colocó un reloj digital con cámara oculta en el baño del inmueble, que permitió la filmación, sin consentimiento, de una mujer y dos adolescentes, con fines predominantemente sexuales. Al percatarse del hecho, las víctimas radicaron la correspondiente denuncia.

En un primer momento, las jóvenes sospecharon que el dispositivo podía haber sido colocado por quienes les alquilaron el departamento. Sin embargo, cuando el personal policial subió al lugar acompañado por las damnificadas, la cámara ya no se encontraba en el baño. Mientras los uniformados requisaban el lugar, en presencia de las chicas y del inculpado que luego fue detenido, la cámara se cayó de una mochila propiedad del acusado.

Allí, las tres adolescentes advirtieron que quien ocultó la cámara había sido la misma persona que las convocó para viajar a Jujuy desde Coronda, Santa Fe.

Luego de las tareas investigativas por parte de los efectivos, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género solicitó la inmediata detención del sujeto y el secuestro de dispositivos para su posterior análisis.