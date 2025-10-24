“Estado crítico”: cómo encontraron de salud a Lowrdez Fernández

Luego de horas de incertidumbre, la cantante Lowrdez Fernández, exintegrante de Bandana, fue localizada en el domicilio de su expareja, Leandro García Gómez, a quien había denunciado por violencia de género en 2022.

El empresario quedó detenido por la Policía luego de intentar escaparse del operativo policial.

Según pudo acceder Noticias Argentinas, Lowrdez fue trasladada y estuvo internada en el Hospital Fernández con suero y una sobredosis tras haber estado consumiendo estupefacientes durante cuatro días seguidos.

Durante la mañana del viernes, habría recibido el alta médica.

Por otra parte, Yanina Latorre compartió ayer en LAM los detalles de cómo se encontraba de salud la cantante cuando fue asistida por la Policía y el SAME en el domicilio de García Gómez.

"Ella no quería decir dónde estaba, pero estaba enfocada muy de cerca. El juez firmó la orden de allanamiento. Estaba Lourdes en el departamento, sedada, estuvo todo el día ahí", explicó.

En la misma línea, alertó sobre el estado de vulnerabilidad en la que la encontraron: "Está en un estado crítico, con sobredosis, y corre riesgo su vida. A él no lo encontraron al principio; algunos dicen que estaba en un pasillo y otros, en un placard. Está detenido, va preso. Ella está muy deteriorada".