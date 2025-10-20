Motochorros detenidos en barrio Luján

En un operativo llevado a cabo en la madrugada de este domingo 19 de octubre, efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito (GDPD) de la Unidad Regional Uno frustraron un intento de robo bajo la modalidad de "motochorro" en el barrio Luján, resultando en la aprehensión de dos sospechosos.

El procedimiento se inició aproximadamente a las 02:55 horas, cuando el personal, que se encontraba realizando recorridas preventivas en la jurisdicción de la Seccional 2da, fue alertado por el pedido de auxilio de una víctima en la calle Humahuaca. Según los reportes, dos individuos a bordo de una motocicleta intentaron despojar de sus pertenencias a un transeúnte.

De inmediato, los oficiales emprendieron una persecución que inició en Humahuaca esquina Calilegua y culminó con la interceptación de los sospechosos sobre la avenida Párroco Marshke al 1338. Los agentes lograron reducir a los dos hombres, de 26 y 22 años, oriundos del barrio Campo Verde, sin que se registraran incidentes mayores.

Como parte del procedimiento, se dispuso el secuestro preventivo de la motocicleta utilizada -una Yamaha Crypton 110 cc de color rojo- debido a que los aprehendidos no contaban con la documentación reglamentaria del rodado.

Finalmente, los dos sujetos y el vehículo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para la continuidad de las actuaciones.