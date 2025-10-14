Sospechoso fue aprehendido con elementos robados

Un hombre de 38 años fue detenido por los efectivos policiales al ser visto llevando objetos que habían sido robados, mientras transitaba las calles del barrio Belgrano de la capital jujeña. El sospechoso tenía en su poder elementos de plomería y una tablet. Tras haber intentado darse a la fuga, fue trasladado a la Seccional 44° de San Martín.

El ilícito fue advertido el pasado domingo por la madrugada, cuando los uniformados realizaban recorridos preventivos por las calles del mencionado sector barrial.

En esas circunstancias, alrededor de las 2.50 los agentes observaron a un sujeto que se desplazaba por la intersección de las calles Juanita Moro y Los Helechos llevando varios elementos. Ante esta situación los efectivos le dieron la voz de alto al sospechoso, el cual hizo caso omiso y comenzó a correr por Los Helechos, luego de doblar en la esquina, y dirigirse hacia el río Grande.

Sin embargo, en un rápido accionar, los uniformados persiguieron al inculpado y lo redujeron en la esquina de Los Helechos y 25 de Abril.

Luego fue el momento de palparlo para conocer si poseía algún arma, la cual no se encontró. El procedimiento continuó con la revisión de las bolsas que tenía, en las que había diversos artículos de plomería, como ser codos y bujes de reducción, entre otros, además de una tablet con su caja original.

Fue entonces que el sospechoso, al ser consultado sobre cómo adquirió lo que llevaba, no supo responder y dio versiones contradictorias. Además, los efectivos constataron en la base de datos policial que el detenido registraba prohibición de salida del país/provincia y medidas restrictivas de acercamiento.

Al finalizar con el procedimiento, el aprehendido fue trasladado a la Seccional 44° del barrio San Martín para quedar a disposición de la Justicia provincial.