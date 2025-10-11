Con una falsa promoción la estafaron por $4 millones

Una vecina de la ciudad de Libertador General San Martín fue estafada por la suma de 4 millones de pesos, luego de ser engañada con una supuesta promoción de descuentos de la empresa que presta el servicio de energía eléctrica en la provincia de Jujuy. Accedieron a su cuenta bancaria y solicitaron un millonario préstamo para luego extraer el dinero mediante transferencias.

El ilícito tuvo lugar días atrás por la tarde, en momentos que la víctima, una jubilada, estaba mirando la red social Facebook y observó una supuesta promoción de la compañía eléctrica. En la misma se promocionaba un aparente descuento de 35% en las facturas para los jubilados.

Por esa razón, alrededor de las 15.30 la damnificada ingresó en el link del anuncio, en donde se le desplegó en la pantalla un listado de los pasos a seguir para ser la beneficiaria.

Fue entonces que tras observar lo mencionado, recibió una llamada de Whatsapp en la cual se le presentó un supuesto operador de la empresa. El sospechoso le indicó a la denunciante que debía ir a una sucursal del banco privado con mayor presencia en la provincia para realizar el trámite pertinente.

En consecuencia, la mujer se dirigió a un cajero automático de la entidad financiera para acceder a su cuenta. Sin embargo, fue el momento en el cual la víctima se percató que le habían solicitado un préstamo por la suma de 4 millones de pesos.

Ante la desesperación que le generó el hecho y por lo significante del monto para un jubilado, la mujer se acercó hasta la Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martín, en donde denunció lo sucedido.