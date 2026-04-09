Transformar el consumo energético en rentabilidad

Por Arq. Irma Padilla, Ceo Eficenza.

En los últimos años, la sostenibilidad dejó de ser un concepto aspiracional o asociado exclusivamente al cuidado ambiental para convertirse en un eje estructural en la gestión de las organizaciones. Ya no se trata únicamente de "ser más verdes", sino de comprender que el uso eficiente de los recursos, la gestión del impacto ambiental y la transparencia en la operación son factores determinantes para la competitividad, el acceso a mercados y la sostenibilidad económica en el tiempo.

En este nuevo escenario, las empresas ya no son evaluadas únicamente por su rentabilidad, sino también por cómo generan esa rentabilidad. Inversores, clientes, organismos de financiamiento y reguladores están incorporando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus decisiones, lo que redefine las reglas del juego para todos los sectores productivos.

Dentro de este marco, el consumo energético aparece como uno de los puntos más críticos y, al mismo tiempo, más subestimados dentro de la estructura operativa de una organización.

El costo invisible de la energía. Para muchas empresas, la energía sigue siendo percibida como un costo fijo inevitable, una variable sobre la cual existe poco margen de acción. La factura llega, se paga y el tema queda cerrado hasta el próximo período. Sin embargo, detrás de ese número existe una compleja estructura de consumo que, en la mayoría de los casos, no está siendo gestionada.

Este es uno de los principales problemas: lo que no se mide, no se analiza. Y lo que no se analiza, no se optimiza. En la práctica, esto se traduce en múltiples ineficiencias que pasan desapercibidas. Equipos sobredimensionados que consumen más energía de la necesaria, sistemas que operan fuera de sus condiciones óptimas, pérdidas en instalaciones eléctricas, falta de mantenimiento preventivo, horarios de operación mal definidos o incluso errores en la contratación de potencia eléctrica son solo algunos ejemplos.

Cada uno de estos factores, por separado, puede parecer menor. Pero en conjunto generan un impacto económico significativo que se acumula mes a mes. Se trata de pérdidas silenciosas, invisibles para la gestión cotidiana, pero altamente relevantes en términos de rentabilidad.

Frente a este escenario, el primer paso es claro: medir. La medición no solo permite conocer el consumo, sino entender cómo, cuándo y dónde se utiliza la energía dentro de una organización. Este nivel de detalle es fundamental para identificar patrones, detectar anomalías y establecer oportunidades de mejora.

Un diagnóstico energético bien realizado no se limita a describir una situación, sino que traduce datos en decisiones. Permite cuantificar cuánto dinero se está perdiendo por ineficiencias, cuánto se puede ahorrar con determinadas acciones y en qué plazos se recuperan las inversiones necesarias.

Lo interesante es que, en muchos casos, las primeras mejoras no requieren grandes inversiones. Ajustes operativos, optimización de contratos, corrección de hábitos de consumo o mantenimiento adecuado pueden generar ahorros inmediatos.

Esto cambia completamente la lógica: la eficiencia energética deja de ser vista como un gasto y pasa a ser una herramienta directa de mejora económica.

Energía y huella de carbono: dos caras de la misma moneda. A medida que las organizaciones avanzan en la comprensión de su consumo energético, aparece un segundo concepto clave: la huella de carbono. La energía consumida, especialmente cuando proviene de fuentes fósiles, está directamente vinculada a la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, cada mejora en eficiencia energética no solo reduce costos, sino también emisiones. Este vínculo es cada vez más relevante. Hoy, medir la huella de carbono ya no es una práctica exclusiva de grandes corporaciones. Cada vez más empresas, incluso pymes, se ven impulsadas a hacerlo por exigencias de clientes, cadenas de valor o mercados internacionales. En sectores como la agroindustria o los provedores mineros, esta tendencia es aún más marcada. Exportadores, proveedores y contratistas comienzan a ser evaluados no solo por la calidad de sus productos o servicios, sino también por su desempeño ambiental. En este contexto, no gestionar la huella de carbono puede implicar quedar fuera de oportunidades comerciales.

De la reacción a la estrategia. Uno de los errores más comunes es abordar la sostenibilidad de manera reactiva. Es decir, actuar solo cuando aparece una exigencia externa: una auditoría, un requisito de un cliente o una regulación. Sin embargo, las organizaciones que logran diferenciarse son aquellas que adoptan un enfoque estratégico. Esto implica anticiparse, ordenar la información, establecer indicadores y construir una hoja de ruta clara. Integrar la sostenibilidad al núcleo del negocio significa que las decisiones operativas, financieras y estratégicas se toman considerando su impacto en el consumo de recursos y en las emisiones. No se trata de crear un área aislada, sino de transversalizar el enfoque en toda la organización.

El rol de la tecnología y la digitalización. En este proceso, la tecnología juega un rol fundamental. La incorporación de sistemas de medición, monitoreo en tiempo real, plataformas digitales y análisis de datos permite llevar la gestión energética a un nuevo nivel. La digitalización también permite integrar diferentes dimensiones de la sostenibilidad en un mismo sistema: consumo energético, emisiones, indicadores ESG, cumplimiento normativo y reportes. Desde Eficenza acompañamos a las empresas con este desafío mediante la plataforma "Eficenza Green Climatech". Esto simplifica un proceso que históricamente ha sido percibido como complejo y fragmentado.

Sectores con alto potencial. Si bien todas las organizaciones pueden beneficiarse de una gestión eficiente de la energía, existen sectores donde el impacto es especialmente significativo. La agroindustria, por ejemplo, presenta múltiples puntos de consumo energético: sistemas de riego, almacenamiento, procesamiento y transporte. Cada uno de estos es susceptible de optimización. En la minería, los proveedores mineros tienen el consumo energético como uno de los principales componentes del costo operativo. Mejorar la eficiencia no solo reduce gastos, sino que puede definir la viabilidad económica de ciertos proyectos. Las pymes, por su parte, suelen tener un gran potencial de mejora justamente porque parten de niveles bajos de gestión energética. Con acciones relativamente simples, pueden lograr impactos importantes.

Barreras y oportunidades. A pesar de los beneficios, muchas organizaciones no avanzan en este camino. Las razones son diversas: falta de información, percepción de altos costos, desconocimiento técnico o simplemente falta de tiempo. Sin embargo, estas barreras suelen ser más culturales que reales.

Gestionar la energía ya no es solo una cuestión técnica, es una decisión estratégica. Implica entender que cada kilovatio consumido tiene un impacto económico y ambiental, y que optimizar ese consumo puede marcar la diferencia entre una empresa que sobrevive y una que crece.

La sostenibilidad, bien aplicada, no es un costo adicional ni una carga operativa. Es una herramienta concreta para ordenar, optimizar y proyectar el negocio. Porque, en definitiva, en un entorno cada vez más competitivo, lo que una empresa no mide no lo puede gestionar, y lo que no gestiona, inevitablemente, lo termina pagando con creces.