Puedo decidir por mí, cuestión ética de la moralidad social

Noelia Castillo tenía 25 años. Parapléjica, dolor crónico, una historia atravesada por violencia, abuso sexual, intentos de suicidio y una decisión sostenida en el tiempo: morir. Lo pidió, lo argumentó, lo defendió incluso contra su propia familia. El Estado español -tras dos años de batalla judicial- le dio la razón. Y el 26 de marzo de 2026, finalmente, murió. No es una ficción. No es un experimento filosófico. Es un hecho.

Y el hecho: ¿a quién le incomoda?

Cuando la muerte deja de ser accidente, enfermedad o destino y pasa a ser decisión, todo el edificio moral empieza a tambalear. Noelia no fue "víctima" en el sentido clásico. Fue sujeto. Decidió. Y ese verbo -decidir- es el que hoy nos enfrenta a nosotros mismos.

Nos encanta hablar de derechos cuando coinciden con nuestras convicciones. Pero cuando el derecho ajeno nos desafía, empieza el ruido. El padre de Noelia intentó impedirlo. Organizaciones intervinieron. Jueces, médicos, tribunales europeos. Todos orbitando una sola pregunta: ¿de quién es la vida? ¿de Noelia? ¿de Dios? ¿de quién?

La respuesta legal en España es clara desde 2021: la vida es, también, un espacio de decisión individual bajo determinadas condiciones, pero la respuesta ética... no lo es tanto.

Si aceptamos que alguien puede decidir morir, estamos aceptando algo más profundo: que la autonomía puede ir hasta el final. Literalmente. Y ahí aparece el vértigo. Porque entonces ya no hay consigna que alcance. Ya no basta con repetir "mi cuerpo, mi decisión" sin hacerse cargo de lo que eso implica.

El aborto abrió esa grieta. Instaló la idea -potente, necesaria- de que el cuerpo no puede ser territorio de imposición. Pero también dejó flotando preguntas que nadie terminó de cerrar. ¿Qué pasa cuando esa lógica se expande? ¿Cuándo la decisión no es sobre una vida que comienza, sino sobre una vida que termina?; es la metafísica de la discusión moral.

La eutanasia no es una extensión del debate. Es otra cosa. Es el límite. Y en ese límite, la sociedad se fragmenta. Porque hay algo que todavía resiste: la intuición de que la vida no es solo un bien individual. Que hay un componente -llamémosle humano, social, incluso simbólico- que no termina de encajar en la lógica de la elección personal.

Pero al mismo tiempo, ¿quién puede obligar a alguien a seguir viviendo en condiciones que considera insoportables?

Ahí es donde la discusión se vuelve incómoda de verdad. Porque no hay una respuesta que no deje restos. Si defendemos la autonomía absoluta, corremos el riesgo de vaciar de contenido cualquier límite. Si la restringimos, entramos en el terreno peligroso de decidir por otros.

Y en el medio, la política. Siempre llegando después. Regulando lo que no puede resolver. Traduciendo dilemas humanos en artículos, incisos, protocolos. Como si legislar fuera comprender.

La sexualidad, la identidad, el aborto, la eutanasia... todo forma parte de una misma tensión: la expansión de la libertad individual frente a la fragilidad de lo común. Y cuanto más avanza una, más se resquebraja la otra.

Pero hay algo más que incomoda y pocas veces se dice: la presión silenciosa de una época que empuja a decidir. Como si no elegir fuera una forma de debilidad. Como si toda vida debiera ser constantemente justificada en términos de deseo, plenitud o autonomía. Y ahí aparece otro riesgo: que la libertad deje de ser un derecho para convertirse en una exigencia. ¿Y si alguien ya no puede sostener esa exigencia? ¿Y si la decisión de morir no es solo un acto de libertad, sino también el síntoma de una sociedad que no sabe cómo acompañar el dolor?

Quizás el problema no sea la libertad. Quizás el problema sea nuestra idea simplificada de ella.

Decidir no es un acto liviano. No es un eslogan. Es una carga. Y cuanto más radical es la decisión, más expone el vacío que deja alrededor.

Noelia Castillo dijo, en algún momento, que no quería ser ejemplo de nada. Y sin embargo lo es. No por su muerte, sino por la pregunta que deja. Una pregunta incómoda, filosa, imposible de esquivar: si realmente creemos en la libertad individual... ¿estamos dispuestos a aceptar todas sus consecuencias?

¿Incluso cuando esas consecuencias nos desarman como sociedad?

(*) Miguel Ángel Falcón Padilla, doctor en Filosofía.