A cincuenta años del adiós definitivo a Medardo Pantoja

Esta Histoletras es un homenaje al gran pintor de Jujuy que nació en Tilcara el 8 de junio de 1906. Falleció en San Salvador de Jujuy el 7 de febrero de 1996.

A diez años de su partida, surgió la Revista “Capricornio” y en su número 1 se le realizó un sentido homenaje invocando los nombres de sus amigos del “Grupo Tarja”: Néstor Groppa, Jorge Calvetti, Andrés Fidalgo y Mario Busignani, con un pensamiento del poeta Almafuerte: “A los muertos no se le dice nada que no sea digno de ser escuchado por el más grande de los hombres; esto es: no se le dice nada más que la verdad”. Recupero un fragmento del poema Otro que lentamente, bajó el ondulado arenal del poniente, de Néstor Groppa: “. . . Este Medardo Pantoja -obrador de colores, compañero de cuadros, herrero de grabados- de la mano de un día con su lluvia pendiente, se ha llegado hasta el templo donde están los creadores. Entregó su herramienta. Confesó lo pintado. Y lo cubrió la arena celestial del poniente”

En el mismo número uno de Capricornio sumó su homenaje un grupo de amigos, quienes, en el tiempo espiritual, han sembrado semillas junto a Medardo Pantoja: Domingo Zerpa, Carlos Figueroa, Dora Blanca Tregini, Marcos Paz, Susana Hubei, José Arcadio Menéndez, Carmen Hebe Tanco, José Saúl Sánchez, Elba DºAbate de Zenarruza y Rafael Hugo Reyes.

A continuación, un fragmento del soneto A un Cuadro de Pantoja, por Carlos E. Figueroa: “. . . ¿Qué celeste visión de la Quebrada, / qué campesino gris, qué calle añosa / contemplan con fruición casi golosa / esos ojos -tus ojos- sin mirada // Qué ternura, qué sueños, qué sudores, / qué sangre diluida en los colores / guarda esta tela que se descascara? // Oh, Pantoja û cardón, ríoPantoja: / ¿qué milagro falaz, qué paradoja /permite que te mire en otra cara? (del libro “Luz de Otoño”).

Un poeta enamorado de la tierra del pintor Pantoja y de Capricornio, Ricardo Guzmán se une al homenaje y nos presenta un poema de su libro: Ancañocas para Pantoja (2011) - Tilcara “Cielo guadañado por cenizas de primavera, / herido por flores que niegan abrirse / ante el silencio deschalado / de amautas desmemoriados. // A veces pienso / que Tilcara es como / un molle arrodillándose / para albergar / caricia de guijarros. // Ancañocas para Pantoja. // Evocación de días de azufre / y alas de mariposa. // Si ha de haber un amor / que sujete a la montaña”. Del mismo autor, agrego en este homenaje el siguiente poema producido hace dos días y que tituló: Medardo Pantoja “Un sordo bullicio titilaba frente a un cardón. // Le gustaba la levedad del viento. // Cayó en cuenta, que rara vez hay dos / espinas iguales. // Podría haber sido un vigía de rebaños. // Fue un diáfano escrutador de vicisitudes.

Otro grande de la poesía de Jujuy que suma su poética a los cincuenta años del adiós definitivo del pintor de Tilcara es el poeta Germán Churqui Choquevilca y escribió a Medardo Pantoja, mi Maestro: “Dos vicuñas uncidas a tu carro / van rompiendo el azul del firmamento / y un cortejo de pájaros azules / parte en dos la curva del silencio. // Una patria sin límites te espera, / el paisaje total del universo. / ¿Dónde, si no, cabría tu figura? / ¿Dónde buscar tu nombre de Maestro? // Hasta el cálido aliento del verano / ha florecido rosas en tu huerto / y los pájaros viejos de los sauces / tensaron los violines del silencio. // Las guitarras hermanas de la noche, / golpearon mil vidalas en su seno. / Y las cajas callaron su retumbo. / Y las quenas vibraron su lamento. // Te nombran el río, los ocres, las campanas, / los airampos y el polen de los vientos. / Y mis labios murmuran este día / dos palabras de hiel: Adiós Maestro”

Otros tres artistas recuerdan y se unen al homenaje al gran pintor Medardo Pantoja, son ellos Juan Carlos Entrocassi, Oscar Mendoza y Gerardo M. Albarracín. El pintor rosarino jujeño, Juan Carlos Entrocassi rememora su llegada en 1962, cuando Medardo Pantoja era director de la Escuela de Artes Plásticas y dijo sobre el pintor de Tilcara: “Es oportuno señalar, por su temática y su paleta de color terroso, que expresó nuestro mundo andino a través de un humano lenguaje, sutil pero preciso, centrado en Quebrada y Puna jujeña”.

Oscar Mendoza contó: “La escuela de arte recientemente fundada se hizo con profesores qué eran verdaderos maestros artistas. . . Aún recuerdo la crítica que me hizo Pantoja sobre una xilografía muy recargada y el detalle que marcó jamás se me olvidó, además porque guardo una copia del grabado y cada vez que lo miro me acuerdo del estimado maestro”.

Para cerrar esta Histoletras de homenaje al gran pintor de Tilcara Medardo Pantoja, mi mellizo Gerardo Miguel Albarracín ya jubilado de médico, hoy ceramista nos cuenta: “Conocí al maestro Medardo Pantoja en Tilcara, cuando enseñaba en la escuela primaria Domingo F. Sarmiento en 1953, lo recuerdo junto con al escritor Néstor Groppa, quien era maestro de grado en la misma escuela. Luego en 1956, en San Salvador de Jujuy concurrí con mi hermano mellizo a los Talleres Libres de Arte, en la Escuela Belgrano, donde Pantoja fue el primer director. Al pasar a la escuela media de Arte, lo tuve en primer año como profesor de pintura. Enseñaba su arte con humildad y sabiduría, todos nos sentíamos acogidos por sus lecciones, donde nos hacía revelar nuestras propias vocaciones”.

Para finalizar diré: dentro de 50 años se cumplirá el centenario de Medardo Pantoja, hoy considerado uno de los pintores más grandes de Jujuy, no quiero hacer futurismo, pero nuestro maestro de Arte de Tilcara seguirá tan presente como hoy en la memoria de todos los jujeños.