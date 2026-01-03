Cuando un recóndito lugar se transforma en solución

La Puna y los sistemas de salares altoandinos de Argentina, en conjunto con sus similares limítrofes de Chile y Bolivia conforman el "Triángulo del Litio". A una escala de más detalle y exclusivamente en territorio argentino, este "Triángulo" está conformado por las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, todas provincias del Norte Grande.

Estas tres provincias fueron recorridas por nosotros durante este mes de Noviembre, en lo que denominamos "Travesía por los Salares Altoandinos", una travesía de unos 800 km en vehículo y partes a pie. Treinta días de naturaleza inconmensurable, de fuertes contrastes territoriales, de frío, sol y sobre todo viento, constante e intenso. Un clima que endurece la naturaleza humana y permite adaptarse a este ambiente riguroso.

La "transición energética" implica la transformación paulatina, pero veloz, de los sistemas energéticos basados en combustibles de origen fósil, hacia otros basados en fuentes renovables, tales como el viento y el sol. La gran diferencia con los combustibles fósiles, es su dificultad de almacenamiento.

En este proceso juegan un rol fundamental el litio y el cobre. El primero por ser capaz de almacenar la energía en baterías y el segundo para la transmisión de la energía. Dos elementos abundantes en estos sistemas andinos como en sistemas orográficos colindantes.

Regiones y personas olvidadas en las prioridades gubernamentales de nuestro país, hoy emergen como espacios estratégicos que concentran las miradas y dan la bienvenida a nuevos y poderosos actores.

ENCUENTRO | EL AUTOR DE LA NOTA, JUNTO A POBLADORES DE LA PUNA.

El proceso es intenso y extenso y, aunque concentrado en las áreas asociadas a los salares en relación al litio, la red vial se expande y abarca una proporción sustancial del territorio, implicando un fuerte incremento de la frecuencia vehicular.

Territorios despoblados aunque habitados, miran con cierta perplejidad este proceso de cambio, vinculándose de variadas y asimétricas formas en relación a su ubicación geográfica, capacidad técnica y económica, y fundamentalmente de la disposición para enfrentar lo desconocido. Mundos que deben encontrarse y contenerse bajo una lógica de respeto y valoración mutua.

Una geografía agreste, donde la incidencia climática limita las formas tradicionales de uso del espacio, llevando al vaciamiento paulatino del territorio que hoy aparece como mayormente vacío y concentrado en sus pocos pueblos y asentamientos.

PARTICIPANTES | QUIENES TOMARON PARTE DE LA TRAVESÍA.

Este cambio de gran envergadura puede generar nuevas instancias de transformación de un territorio que ha expulsado población por décadas, y que ahora aflora como una nueva oportunidad de reinventarse como una región donde la esperanza de un futuro mejor sea alcanzable.

La elevada altitud (más de 4.000 msnm), las bajas temperaturas aún en noviembre, los fuertes vientos y ese espacio infinito donde nos vimos caminando, acampando y conversando a merced de las fuertes implicancias climáticas, nos hicieron reflexionar sobre los desafíos que se enfrentan.

SOLEDAD | UNA IMAGEN DEL PAISAJE DE LA PUNA JUJEÑA, ESPECÍFICAMENTE DEL DEPARTAMENTO SUSQUES.

Un gran desafío para las comunidades que lo habitan y que en tiempo récord se encuentran compartiendo sus espacios con otras formas novedosas y avasallantes de colonizar y hacer uso del espacio compartido.

La "Travesía por los Salares Altoandinos" nos deja la sensación de un impacto importante, aunque acotado y de una capacidad instalada que con optimismo, diálogo y construcción colaborativa, podrá ser una gran oportunidad hacia el futuro de la región.

La sensación es que en gran parte del territorio crece la actitud de buscar formas colaborativas y creativas de negociación territorial. Las instituciones externas al territorio debemos acompañar este proceso sin obstaculizarlo, entendiendo que al final de este camino serán nuevamente las comunidades locales quienes deberán enfrentar el futuro. Es un gran dilema, una gran incertidumbre y una oportunidad que sabrán aprovechar o no. Mientras tanto los procesos avanzan.