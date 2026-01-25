Alfredo G Kohn Loncarica, notable historiador de la ciencia

Hoy han de cumplirse dos décadas del prematuro fallecimiento, a los 59 años de edad, de ese destacado humanista, intelectual e historiador de las ciencias que fuera el profesor doctor Alfredo Guillermo Kohn Loncarica (1945/2005), nacido en el porteño barrio de Villa Devoto. Tiene sentido recordar a esta personalidad que es una figura señera y clave en el ámbito de la cultura no sólo de la Argentino sino internacionalmente.

En el momento de fallecer ejercía la presidencia de la Sociedad Científica Argentina, era secretario general de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, investigador asociado del Departamento de Historia de la Ciencia del Centro de Estudios de Madrid, Instituto Arnau de Vilanova; del Departamento de Historia de la Ciencia del Instituto Milé y Fontanals de Barcelona y del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia e Historia de la Medicina de la Universidad Complutense de Madrid así como profesor invitado de la Universidad de Valencia y Universidad Nacional Autónoma de México.

Fue miembro de la comisión coordinadora de la Biblioteca Nacional y fundador de la Biblioteca Babini (en homenaje al reconocido internacionalmente historiador de las ciencias, el argentino ingeniero José Babini) e, inclusive, director -por concurso- de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

Muy joven -a los 23 años- obtuvo el título de médico por la Universidad de Buenos Aires. Poco después presentó su tesis doctoral titulada "Historia de la inmigración médica en la Argentina" (donde ya se observaba su interés por la Historia de la Ciencia); la que resultó galardonada con el premio "Facultad" habiendo obtenido la calificación máxima de sobresaliente. Realizó cursos de postgrado especializándose como médico legista así como del trabajo e higienista.

Inició su carrera docente en la Cátedra de Historia de la Medicina durante el año 1966 como ayudante segundo hasta alcanzar -por concurso- el cargo de Profesor Titular en 1987. Fue, asimismo, Profesor Titular en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesor titular o invitado en la Universidad del Museo Social Argentino, Universidad de Morón y Universidad Argentina John F. Kennedy.

En la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires ocupó la dirección del Departamento de Humanidades Médicas y del Instituto de Historia de la Medicina, materia esta última de la que fue profesor titular. Como profesor de postgrado de la Carrera Docente de la Facultad de Medicina tuvo a su cargo las materias Historia de la Ciencia, Historia de la Medicina, Antropología Médica y Seminario de Ciencias Sociales y Salud.

Escribió "Cecilia Grierson, vida y obra de la primera médica argentina" (1976), obra pionera en la Historia de la Medicina Argentina. Sus otros libros fueron "El movimiento positivista argentino" (1985), "Los franceses en la Argentina" (1986), "La ciencia en la Argentina. Perspectivas históricas" (1993) y "La historiografía argentina. Una evaluación crítica de la producción histórica nacional" (1990) y es coautor de "Historia General de la Medicina Argentina" (en dos tomos1976/1980).

Tras la publicación de su biografía de Cecilia Grierson, ingresó como miembro activo a la Sociedad Argentina de Escritores (Sade), de cuya comisión directiva fue miembro.

Puede parecer asombroso el despliegue de participación de Kohn Loncarica en entidades culturales y científicas. Sin que la lista sea completa, fue miembro de Academia Argentina de la Historia, Asociación Argentina de Estudios Africanos, Asociación Argentina de Estudios Americanos, Asociación Argentina de Epistemología, Asociación Argentina de Bioética, Asociación Argentina de Historia de la Ciencia, Comité Argentino del Comité Internacional de Ciencias Históricas, Instituto Sarmiento de Sociología e Historia, Sociedad Argentina de Antropología, Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, Sociedad Argentina de Medicina Legal, Sociedad de Ética Médica y Sociedad Argentina de Psicología; miembro correspondiente de las sociedades de Historia de la Medicina de Chile, España, Estados Unidos, Francia, México y Venezuela; miembro de la Society for Health and Human Values y del The Sigerist Circle, ambos de Estados Unidos y representó a la Facultad de Medicina de la UBA ante el International Network of Institutes for Medical Ethics Training. Otras instituciones que integró fueron la Asociación Médica Latinoamericana, Asociación Latinoamericana de Medicina Legal y Deontología Médica, Sociedad Internacional de Historia de la Medicina, Sociedad Europea de Historia de la Medicina y la Salud, Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe, Sociedad Latinoamericana de Historia de la Ciencia y la Tecnología -en la que fue secretario regional para el Cono Sur y miembro del Consejo Directivo- y de la Unión Internacional de Historia y Filosofía de las Ciencias. Agreguemos su condición de cofundador de la Sociedad Argentina de Antropología Médica y de la Sociedad Argentina de Humanismo Médico. Presidió el Ateneo de Historia de la Ciencia de Buenos Aires, el Grupo Argentino de Historia de la Ciencia (Icsu-Unesco), la Sociedad Argentina de Humanismo Médico (AMA) y la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina (AMA).

Kohn Loncarica recibió numerosos premios y distinciones; entre ellos el "Diputación provincial de Sevilla" (España), "Archivos de Historia de la Medicina Argentina", "Eduardo Wilde" (UBA), "Facultad" (UBA), "Eduardo L Capdehourat" (AMA), "Historia de la Medicina" de la UBA, "Genaro Sisto" (UBA), "Guillermo Rawson" (AMA), "Margarita Argúas" (Cinu y AMU), a la "Producción Científica y Tecnológica" de la UBA (en dos ocasiones) y mención especial del jurado del premio "Qualitas" (1.998).

El 25 de enero de 2005 falleció a causa de un cáncer pulmonar, con lo que se perdió a un singular humanista e investigador. Perdura su legado. Sus restos mortales se encuentran en el panteón de la Sociedad Científica Argentina, situado en el Cementerio de la Recoleta, Ciudad de Buenos Aires.

(*) Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, filósofo, historiador y escritor. "Las búsquedas espirituales de Ricardo Güiraldes y otros escritos sobre escritores y escrituras", es uno de sus recientes libros. [email protected].