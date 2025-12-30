Desafíos y Oportunidades en el Sistema Previsional Argentino

POR PATRICIA MARIELA ARGAÑARAZ, ABOGADA.

Al cerrar el año 2025, resulta imperativo realizar un balance sobre los aspectos más destacados de la política previsional en Argentina, un tema que afecta a millones de ciudadanos, la mayoría de ellos en situación de vulnerabilidad. Este año estuvo marcado por cambios significativos y desafíos persistentes que han impactado tanto a jubilados como a aquellos que se encuentran en la transición hacia la jubilación.

Uno de los acontecimientos más relevantes fue la finalización, en marzo, de la posibilidad de adquirir aportes a través de la Ley 27.705 para quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria. Esta medida dejó a muchos sin la oportunidad de completar su historia laboral, lo que podría traducirse en un beneficio económico digno, justo en un momento donde los costos de vida siguen en aumento. Sin embargo, es esencial destacar que aquellas personas que aún no han llegado a la edad de jubilación mantienen la posibilidad de realizar esta compra de aportes, lo que representa una ventana de oportunidad importante.

Esta distinción es crucial, ya que permite a los trabajadores más jóvenes robustecer su futuro previsional. Hago un llamado a todos aquellos que estén en esta situación a que aprovechen esta oportunidad y evalúen las posibilidades que les brinda la Ley 27.705. Hombres desde los 55 años y mujeres desde los 50 años deberían evaluar si necesitan comprar aportes para alcanzar los 30 años de servicios a la fecha en que cumplan la edad jubilatoria. El tiempo para actuar es limitado y es vital cuidar de nuestro futuro mediante decisiones informadas y proactivas.

El Fallo "Palavecino" y la Movilidad Jubilatoria

Otro punto destacado de este año fue el fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta en el caso "Palavecino", que abordó la cuestión de la movilidad jubilatoria. Este fallo establece un precedente significativo, reafirmando el derecho de los jubilados a recibir ajustes en sus haberes que se alineen efectivamente con la inflación y el costo de vida. La sentencia no solo representa un avance en la tutela de los derechos previsionales, sino que también subraya la necesidad de un sistema previsional que realmente refleje las condiciones económicas del país.

Es crucial que este tipo de decisiones judiciales se mantengan como faros de justicia y equidad, recordando a las autoridades la obligación de garantizar que los jubilados no sean ignorados en decisiones que afectan sus ingresos.

Avasallamiento de Anses y el Precedente "Revollo"

Por último, es importante resaltar otro precedente dictado por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta: "Revollo". Este caso se centró en el derecho de aquellos ciudadanos a quienes ANSES les había negado el acceso a beneficios por considerar que los mismos se encontraron fuera del país, cuando en realidad se encontraban dentro del territorio argentino. La privación de los derechos previsionales por errores en las bases de datos de los propios organismos del Estado generaron graves perjuicios a miles de ciudadanos que debieron interponer acciones de amparo en resguardo de su derechos Este fallo subraya no solo la importancia del correcto funcionamiento de las instituciones, sino también la necesidad de que la administración de justicia defienda los derechos de aquellos que se ven vulnerados por decisiones administrativas erróneas.

Este tipo de decisiones judiciales son el reflejo de un sistema que debe escuchar a sus ciudadanos y corregir errores que tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas.

Al concluir este año, es evidente que el sistema previsional argentino enfrenta desafíos serios que requieren atención inmediata. Desde el fin de la compra de aportes para jubilados, hasta la necesidad de garantizar la movilidad justa y los derechos de los beneficiarios, hay un camino largo y difícil por recorrer.

Es esencial que los ciudadanos se mantengan informados, que luchen por sus derechos y que exijan a sus representantes que se comprometan con una reforma que priorice sus necesidades. La voz de cada uno cuenta y, juntos, podemos abogar por un sistema más justo, equitativo y accesible para todos. En el 2025 la Justicia fue protagonista en este reconocimiento de los jubilados. Y en 2026 deberemos ser protagonistas de la lucha por los derechos sociales y económicos frente a la modernización laboral y la reforma previsional que impulsa el Ejecutivo Nacional.

(*) Patricia Mariela Argañaraz es especialista en Derecho Previsional.