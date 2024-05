La voz de la enfermería

POR LA LIC. FRANCISCA RAMIREZ

En la conmemoración internacional de este 12 de mayo de 2024, el Consejo Internacional de la Enfermería ha querido centrarse en el lema: "Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. El poder económico de los cuidados".

El Día Internacional de la Enfermería fue promovida por el CIE (Consejo Internacional de Enfermería ) se celebra en todo el mundo cada 12 de mayo, conmemorando el nacimiento de Florence Nightingale, considerada "fundadora" de la enfermería moderna.

En un intento por acercarnos al espacio profundo de la sutileza y la belleza, apuntando a los cuidados de enfermería, como medio para alcanzar un alto grado de humanismo en la profesión con una mirada retrospectiva de la historia y otra mirada prospectiva, llevamos nuestra voz a toda la población.

A lo largo de la historia de la humanidad se han mantenido una base y una razón de ser: calmar el dolor, proporcionar confort, bienestar y ayudar en general al enfermo necesitado. En el siglo XXI, los grandes cambios se caracterizan por la obtención de una mayor libertad civil, justicia y conciencia social e importantes descubrimientos en diferentes campos, tales como el espacio, la genética, la energía nuclear, la clonación de seres entre otros.

El desafío es la humanización de la tecnología basados en la confianza, el tono, la mirada, una mano de la enfermera/o, un cuidado cualitativo que implica entender las emociones transformándolos en las acciones humanizadas donde la base es el respeto, la solidaridad, el equilibrio de las competencias por lo que debe ser humanizado el equipo de salud, el sistema de salud.

"La belleza del artista es un arma poderosa". La obra de arte solo existe cuando sale afuera, cuando se comunica. El arte de enfermería se genera no cuando se presenta impreso en un papel, sino cuando aparece en el hacer y ser de la enfermera, por ejemplo, el "lavado de manos", que salvan vidas.

Es entonces cuando el arte de enfermería sale al espacio y puede ser visto desde el exterior y sentido por el enfermo que lo recibe y por la propia enfermera, desde cuyo ser y hacer se genera; el arte de cuidar en el siglo XXI se basa en los aspectos de la intervención de enfermería, para manifestar nuestro reto actual consiste en una apertura radical hacia lo otro distinto a mí; apertura hacia las personas, momentos y ambientes, más allá de uno mismo. Dicha apertura solo puede pasar a través de una disposición personal y un aprendizaje, incluyendo siempre en el centro de nuestra vida, a las otras personas. Entendiendo que "el centro de la vida humana, no es el yo, sino el tú, lo cual significa que el centro de gravedad de mi acción y de mi pensamiento, están fuera de mí mismo" (Torralba, 1998).

Para terminar mi reflexión: Virginia Henderson revolucionó el mundo de la enfermería con el concepto de las 14 necesidades básicas. Y por otro lado Tilda Shalof nos dice: "Un hospital nunca será seguro para los pacientes si no es seguro para las enfermeras, si no pueden alzar su voz, cuidar de los enfermos y usar sus conocimientos, habilidades y destrezas".

Expreso mi agradecimiento hacia mi profesión, la enfermería de la que he recibido mucho, también agradezco a ustedes por prestar atención a mis expresiones que no se si pueden ser de alguna utilidad, pero solo con que hayan ganado su atención, aunque sea mínimamente, me doy por satisfecha. íFeliz día colegas!