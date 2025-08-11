Detuvieron a dos personas que tenían pedidos de captura

Efectivos detuvieron a un hombre y a una mujer que registraban dos pedidos de captura por distintos delitos cada uno, durante diferentes recorridos preventivos en la ciudad de Palpalá.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Efectivos detuvieron a un hombre y a una mujer que registraban dos pedidos de captura por distintos delitos cada uno, durante diferentes recorridos preventivos en la ciudad de Palpalá.

Fuentes consultadas por este matutino indicaron que una de las detenciones se registró días atrás alrededor de las 20, en la intersección de las calles Perú y Ecuador del barrio Güemes.

Fue en esas circunstancias que el Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 8 realizaba recorridos por el sector, cuando se percataron de la presencia de un hombre que observaba detenidamente los domicilios.

Éste se percató de la presencia policial y se mostró evasivo, por lo que los efectivos lo interceptaron.

Al momento de ingresar los datos del inculpado al Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac), cayeron en cuenta que registraba dos pedidos de detención. Uno por el delito de amenazas y daños, y otro por lesiones y amenazas.

Por tal motivo fue trasladado a la Seccional 51°, donde quedó alojado y a disposición de la Justicia.

La otra intervención tuvo lugar el pasado viernes alrededor de las 18 sobre un tramo de la calle Yavi del barrio San José.

En esas circunstancias, los uniformados realizaban recorridos preventivos cuando observaron a una mujer tristemente conocida en el ámbito delictivo y que registraba pedido de detención activo.

De inmediato la interceptaron y al consultar con el Ciac, confirmaron que tenía dos pedidos de captura, por amenazas y hurto.

Finalmente la inculpada fue trasladada en calidad de detenida a la Seccional 47°.