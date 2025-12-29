Boom minero y reclamos recurrentes

WALDO CHAYLE

GEÓLOGO JUJEÑO

El cambio climático global exige estrategias para impulsar la transición energética y, de ese modo, abandonar progresivamente los combustibles fósiles. Para cumplir las metas propuestas, se recurre al desarrollo de fuentes de energía alternativas, las cuales requieren una amplia variedad de minerales.

Argentina dispone de algunos de ellos y, por esta razón, ingresó en una etapa de crecimiento, con un récord de exportaciones en 2024 y con grandes posibilidades de expansión en 2025, principalmente por el litio y el cobre. En este marco, se trabaja intensamente para atraer nuevas inversiones.

La minería presenta otras ventajas: genera ingresos económicos para el país, las provincias y los municipios, además de ocupar a una gran cantidad de trabajadores, con salarios por encima de los promedios de otras actividades. Asimismo, la actividad parece contar con un nivel creciente de aceptación social, aspecto clave para avanzar con nuevos proyectos.

Sin embargo, la actividad minera no se limita a la extracción de minerales; involucra diversas etapas: exploración, aspectos legales, procesamiento, comercialización, entre otras. Es en este punto donde distintos sectores de la sociedad advierten falencias en temas recurrentes, con respuestas que no llegan y que deberían ser abordadas de manera seria e integral para poder hablar de una minería verdaderamente responsable.

Entre los temas que generan debate se destacan Glaciares. La Ley de Glaciares -actualmente en revisión- es de gran relevancia porque estos cuerpos de hielo representan un recurso vital para muchas regiones. Los periglaciares están presentes en diferentes regiones donde no existen glaciares, y no están claramente definidas, lo que exige análisis precisos para compatibilizar su protección con el avance de la minería.

Pasivos ambientales. Antes de 1990 no existían leyes específicas de protección ambiental, por lo que en todo el país persisten pasivos mineros que no han sido abordados con la responsabilidad necesaria para su remediación.

Cierre de minas. Este aspecto es crucial: una vez finalizada la explotación, la empresa debe ejecutar trabajos que permitan devolver el terreno a condiciones similares a su estado original. Algunas provincias han legislado sobre el tema, pero a nivel nacional no se le ha dado tratamiento adecuado. La primera experiencia significativa fue la mina Bajo La Alumbrera, en Catamarca, donde comenzaron las tareas de cierre, aunque no fueron concluidas porque la infraestructura será utilizada para explotar un nuevo yacimiento.

Código de Minería. Aprobado en 1886 y aún vigente, solo recibió actualizaciones parciales. Nunca ha sido revisado de manera integral para adecuarlo a una minería del siglo XXI.

Regalías mineras. Según la Ley 24.196, las empresas deben pagar el 3% del valor "boca mina" del mineral extraído, calculado como el valor comercial inicial menos los costos directos de extracción. Sin embargo, la norma permite que ese porcentaje disminuya si las empresas realizan ciertos trabajos específicos. Se discute elevar las regalías y diferenciarlas por tipo de mineral, aunque todavía no hay definiciones.

Pertenencias mineras. Se trata de parcelas solicitadas para prospección, exploración o explotación. Existen actores genuinamente interesados en desarrollar proyectos, pero también quienes, sin intención real de producir, dilatan plazos, evitan inversiones y finalmente venden, alquilan o negocian esas pertenencias con terceros. Estas operaciones, muchas veces millonarias, se asemejan a transacciones inmobiliarias, aunque legalmente los involucrados no son propietarios de los derechos mineros.

Estudios ambientales. En ocasiones, los Informes de Impacto Ambiental (IIA) están firmados por uno o dos profesionales, cuando deberían contemplar múltiples aspectos: trabajos mineros, geología, recursos hídricos, vegetación, fauna y arqueología. No existen profesionales formados integralmente en todas estas áreas, por lo que los informes deben ser necesariamente multidisciplinarios. Como mínimo deberían participar geólogos, ingenieros de minas, arqueólogos y biólogos.

La minería es una actividad indispensable para el desarrollo de energías alternativas y para dejar atrás los combustibles fósiles. Argentina está muy bien posicionada a nivel internacional, especialmente por el litio, y continuará incrementando su producción junto con otros minerales. Sin embargo, la falta de resolución de los temas recurrentes deja un vacío que impide un festejo pleno y mantiene abierta la pregunta: ¿es esta la minería que realmente pretendemos?