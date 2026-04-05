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San Juan

Falleció un obrero jujeño en un accidente en San Juan

El trabajador realizaba tareas de construcción de caminos en el proyecto minero Los Azules cuando ocurrió el accidente fatal.  

Domingo, 05 de abril de 2026 08:02

Un accidente laboral fatal sacudió al proyecto minero Los Azules este viernes, luego de que un operario perdiera la vida tras el vuelco de una maquinaria pesada mientras realizaba tareas en alta montaña, en el departamento sanjuanino de Calingasta.

La víctima fue identificada como Mario Alberto Alancay, oriundo de Abra Pampa, que se desempeñaba como trabajador de la empresa contratista Minera Zlato S.R.L., quien se encontraba en funciones vinculadas a la apertura y acondicionamiento de caminos en el sector de Atutia al momento del siniestro.

De acuerdo con la información preliminar, el operario habría sido expulsado de la cabina luego de que la maquinaria que conducía volcara por causas que aún no fueron determinadas. El siniestro se produjo en plena jornada laboral, en el marco de los trabajos que se desarrollan en el área.

Tras el hecho, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y emergencia, con intervención coordinada entre la compañía y autoridades locales. Se dio aviso tanto a organismos de San Juan como de Calingasta, aunque los esfuerzos de asistencia no lograron revertir el desenlace.

Como parte de las medidas posteriores, el área fue completamente aislada para permitir el trabajo de peritos e investigadores, quienes buscan determinar las causas exactas del accidente. Desde la operadora del proyecto indicaron que el caso es analizado bajo los procedimientos establecidos y con plena colaboración con la Justicia.

En un comunicado la empresa expresó su pesar por el hecho. “Es lamentable lo que ha ocurrido”, señalaron, evitando profundizar sobre las circunstancias del accidente, que continúan bajo análisis.

En ese sentido, informaron que este sábado una comitiva de la firma viajó hacia el yacimiento, ubicado en la cordillera calingastina, para participar de las tareas de rigor junto con el equipo de investigación judicial y representantes de las distintas empresas intervinientes en el proyecto. Estas acciones estarán centradas en la recolección de pruebas, peritajes técnicos y reconstrucción del hecho.

 

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