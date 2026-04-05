La luz que vence la oscuridad, emotiva Vigilia Pascual

Con profunda emoción, fe y esperanza, la comunidad católica vivió la Vigilia Pascual en la Catedral Basílica de San Salvador de Jujuy, para anticipar la resurrección de Jesucristo en el Domingo de Pascua, una de las celebraciones religiosas más importantes del año.

Pasadas las 20, decenas de personas se reunieron en el atrio de la iglesia homónima para vivir este conmovedor momento. La Santa Misa tuvo un inicio diferente este año, ya que el cirio pascual se encendió frente al templo, en la Plaza Belgrano, ante la vista de cientos de fieles.

En penumbras, y ante los rostros conmovidos de los presentes, la luz del cirio poco a poco fue iluminando el espacio dispuesto para la llamada "noche madre de todas las vigilias", donde la luz y el agua tuvieron un lugar central dentro de la celebración.

El párroco Manuel Alfaro, luego de la ceremonia que simboliza la iluminación de los corazones y la esperanza en la segunda venida del Señor, manifestó: "Hemos entrado a oscuras y esa luz es la que va iluminando la vida de cada uno de nosotros, la vida de la Iglesia y la vida del mundo entero".

CRISTO RESUCITADO | SU LLEGADA AL CENTRO REPRESENTA LA VICTORIA DE LA LUZ.

Al reflexionar sobre el Evangelio, recordó el anuncio de la Resurrección, cuando un ángel se presenta ante las mujeres que llegan al sepulcro. El sacerdote destacó el fuerte simbolismo de ese momento: la piedra removida y el ángel sentado sobre ella anuncian que la muerte ha sido vencida.

"Ese gesto significa algo nuevo, que la muerte para Dios no existe. Dios ha vencido al pecado y ha vencido también a la muerte", afirmó, señalando que el saludo del ángel a las mujeres "no tengan miedo" sigue estando vigente. En ese sentido, llamó a los fieles a no dejarse vencer por el pesimismo o la desesperanza. "La Pascua tiene que traernos la auténtica alegría del compromiso en la fe. No es una alegría pasajera, sino la alegría profunda de saber que Dios ha vencido el mal", dijo.

Uno de los momentos más conmovedores de la reflexión fue cuando recordó el gesto de Jesús hacia los apóstoles que habían huido durante la Pasión. "Cristo no los llama cobardes; dice vayan y digan a mis hermanos. El perdón de Dios solamente puede venir del amor".

La celebración concluyó con un mensaje de esperanza para la Iglesia y el mundo: vivir con alegría el tiempo pascual y prepararse para la venida del Espíritu Santo.

Entre cantos, silencio y velas encendidas, la Vigilia Pascual renovó en los fieles el anuncio central de la fe católica, Cristo ha resucitado y su luz sigue iluminando la vida de la humanidad.

Pascuas de Resurrección: cronograma de misas para hoy

Este domingo de Resurrección se celebraran misas en distintos puntos de la capital jujeña, en la Catedral Basílica, a las 8 se realizará la Misa de Pascuas de Resurrección, en tanto a las 10 se invita a la misa de los niños, ( catequesis 1 y 2 año de confirmación y adolescentes). Alas 11 será la misa de los niños para 1 y 2 de comunión.

Finalmente a las 20 se hará la Misa Parroquial de Pascuas. En la Iglesia San Francisco, se realizarán a las 7.30, 9, 11.30 y a las 20. A las 21, se realizará un “Concierto de Pascua”, por el Ministerio de Música. En la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús se realizará la misa de resurrección a las 7.30, 11 y a las 19:30. En la Parroquia Nuestra Señora de Nieva, se realizará la misa de Pascuas de resurrección a las 10 y a las 20.

En la Parroquia San Pedro y San Pablo, hoy, celebraran la eucaristía a las 8 y 11 de la mañana y a las 20 en la tarde noche. En Rio Blanco en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Rio Blanco y Paypaya, en el domingo de pascuas, se oficiaran misas, a las 8.30, a las 11 y a las 19.En tanto el rosario se rezará a las 8, 10:30 y 19.

En Fraile Pintado, en la Parroquia San Juan Evangelista, se hará la misa en la sede, a las 8, 10 y a las 20. En la Capilla “Nuestra Señora de la Merced” en Chalicán, ase realizará a las 18. En Perico, la Parroquia Inmaculada Concepción de María, tendrá su celebración de resurrección a las 8, 10 y a las 20. En zonas rurales (Ruta 35) la misa pascual se realizará en Ocloyas, a las 9:30, con la compañía del ministro cesar Dávila y en Corral de Piedras, a las 11.30.