Rutas nacionales en una "situación casi terminal"

La red vial nacional en Jujuy atraviesa una "situación casi terminal", afirmó el diputado provincial Iván Poncio, el abandono por parte de nación en su conservación "pone en riesgo la conectividad del país y la vida de las personas que las recorren", advirtió.

El legislador se refirió al tema, por el colapso de la traza en la denominada Cuesta de Bárcena, donde días atrás dos camiones de gran porte quedaron varados en un tramo de la misma, al considerarla como un serio riesgo para el transporte de carga.

"La geografía jujeña es testigo del deterioro de la red vial nacional" y puntualizó que el incidente en Bárcena "no configura un hecho aislado, sino es la cara visible de las rutas que se desmoronan".

Según Poncio, "la falta de mantenimiento en zonas críticas de montaña no solo afecta el comercio y el transporte logístico, sino que representa un peligro inminente para la seguridad vial de quienes transitan por el norte argentino", aseguró.

Una situación similar se presenta en la ruta nacional 34 donde se observa "un marcado deterioro" en las zonas conocidas como el puente del Zanjón, Curva del quemado, cruce vial Palo blanco y en el puente sobre el río Zora.

Esta situación "no es accidental, es el resultado directo de un agresivo proceso de desinversión", aclaró. Y brindó unos datos concretos: el gasto de capital se desplomó, en promedio un 82% en términos reales; y en el 2025 la inversión del Estado tocó su piso más bajo en la historia, representando el 0,3% del PBI.

"Está claro que el gobierno se mantendrá firme en no destinar recursos al mantenimiento preventivo, y es llamativo el silencio de los legisladores nacional de La Libertad Avanza encabezados por Manuel Quintar", concluyó.