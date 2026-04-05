Jujuy, entre los destinos más elegidos en Semana Santa

La Semana Santa 2026 consolidó a Jujuy como uno de los destinos predilectos del turismo nacional. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la provincia no solo formó parte de los lugares más concurridos del norte argentino, sino que reportó un impacto económico directo que superó los $4.000 millones, con niveles de ocupación que excedieron el 70%.

El movimiento se concentró principalmente en la Quebrada de Humahuaca, aunque la actividad se extendió a todas las regiones, incluyendo la Puna, los Valles y las Yungas. La estadía promedio en el territorio jujeño fue de 2,5 noches, destacándose además el regreso del turismo internacional, lo que refuerza el posicionamiento global de la provincia. Bajo el calendario “Devoción en las Alturas”, Jujuy ofreció más de 150 actividades que combinaron expresiones religiosas, culturales y gastronómicas, con celebraciones emblemáticas en Tilcara, Humahuaca, Yavi y la capital.

Contexto nacional: viajes cortos y ajuste en el gasto

A nivel país, el tercer fin de semana largo del año movilizó a 2.852.256 turistas, lo que representa un crecimiento del 5,6% en comparación con 2025. Sin embargo, el gasto total descendió un 18,9% anual en términos reales. El gasto promedio diario por turista fue de $108.982, con una baja real del 8,4%, reflejando un perfil de viajero más prudente que priorizó experiencias gratuitas o de menor costo.

La estadía promedio nacional fue de 2,6 noches, un 16,1% menor que el año anterior, confirmando la tendencia hacia escapadas más cortas y cercanas, influenciadas por el costo del transporte y la situación económica.

Otros destinos destacados

Además de Jujuy, los grandes polos turísticos tradicionales como Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires mostraron un fuerte movimiento. En Misiones, la ocupación superó el 90% en Puerto Iguazú, mientras que en Córdoba se registraron picos del 100% en localidades como Villa Ciudad América.

El informe de CAME también destacó que el 54% de los argentinos eligió su destino basándose en redes sociales, mientras que el 52% aún confía en el boca a boca. Por otro lado, una familia tipo necesitó en promedio más de $1,1 millones para viajar dentro del país durante la Semana Santa, lo que equivale al 69% de un salario medio, según el Instituto de Economía de la UADE (INECO).