Importante apoyo a Cristian Chocobar

En Tucumán corre hoy desde las 8 Cristian Chocobar, el atleta de Monterrico que viene de una performance positiva en la última media maratón New Balance desarrollada en la vecina provincia de Salta, cuenta con el apoyo del municipio. "Seguimos apoyando, acompañando a nuestros grandes exponentes", contó Luciano Moreira.

El Intendente monterriqueño, destacó que "como siempre, lo acompañamos a Cristian, es un corredor importante que siempre lleva el nombre de nuestra ciudad a las principales pruebas de nivel nacional e internacional".

"Mantuvimos una reunión y nos contó que estaba listo para presentarse en Tucumán este domingo, tendrá una nueva competencia, un nuevo desafío y para el cual está preparado para poder rendir y ser protagonista", expresó Moreira.

El Jefe Comunal remarcó que "ya desde hace algún tiempo lo venimos acompañando como Municipio, para que pueda competir en diferentes puntos del país, y esta vez no fue la excepción, volvimos a poner nuestro granito de arena para que esté presente en Tucumán, es un orgullo para todos nosotros", y agregó "pidió llevar nuestra bandera que flameara en cada llegada y seguramente el podio".

De esta manera "continuamos apoyando a nuestros deportistas en particular y el deporte en general, porque seguimos trabajando en infraestructura, en territorio, recorrido cada sector de Monterrico, codo a codo con los vecinos, mejorando todo para el inicio de las actividades", subrayó.

Chocobar logró un buen tiempo en los 10 kilómetros durante el maratón New Balance 2026 en Salta correspondiente a la segunda fecha del campeonato nacional "tiene un gran futuro, entrena a conciencia, merece que se lo apoye, es un ejemplo para todos nuestros niños que practican deporte en nuestra ciudad", opinó Luciano Moreira.

Es que para el Intendente de Monterrico "tenemos muy buenos exponentes, que cuando se dedican a entrenar y salen a correr lo hacen muy bien, están en los puestos de vanguardia y se superan día a día".

Por último, dijo que "vamos a seguir apoyando estas actividades, a nuestros atletas que con orgullo llevan la bandera de Monterrico", finalizó.