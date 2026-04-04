Jornada técnica en Yuto de promoción de cultivo de café

El potencial del café en el Norte argentino comienza a ganar terreno como una alternativa productiva con proyección económica y social, por lo que el próximo 9 de abril se realizará una jornada técnica en la Estación Experimental de Cultivos Tropicales de Inta Yuto. Está destinada a productores, estudiantes e interesados en iniciarse en esta actividad emergente.

El ingeniero agrónomo Jorge Wallberg, investigador de Inta Yuto, explicó que la propuesta busca abordar de manera integral toda la cadena del café, desde la producción hasta la industrialización. "La idea es que cubramos lo que es un vivero de café, la plantación, el manejo durante toda la etapa productiva, la cosecha y también los procesos de tostado, que son una parte muy importante", explicó.

La jornada contará con especialistas entre ellos, el ingeniero Tomás Cortés disertará sobre selección varietal, implantación y características de diferentes tipos de café, además de aportar una mirada histórica sobre el cultivo en Argentina. "Aunque no lo creamos, había producciones de café en el 1800 que se enviaban a Buenos Aires. Son datos que sorprenden y que muestran que no es una actividad completamente nueva", destacó Wallberg.

Por su parte, la ingeniera Margarita Jaramillo, especialista colombiana radicada en Tucumán, abordará el manejo agronómico del cultivo, incluyendo plagas, enfermedades, riego y fertilización.

A esto se sumará la mirada industrial de Florencia Paz, quien expondrá sobre los procesos de transformación del grano. "No solamente se hace la calidad en el campo, sino también en el tostado, en cómo se prepara el café. Todo eso influye en el producto final", destacó.

Uno de los momentos más esperados será el testimonio de Graciela Ortiz de Balut, referente de la finca Baritú, quien compartirá su experiencia en la producción de café en el límite entre Salta y Bolivia. "Hasta hace poco era la única productora de café del país, con unas 30 hectáreas en una zona muy particular. Es una experiencia muy valiosa que queremos que se conozca", afirmó Wallberg.

El interés por el café no es casual. Según explicó el técnico, Argentina destina alrededor de 500 millones de dólares anuales a la importación de este producto. "Esto nos da una ilusión de que podemos generar trabajo y desarrollar el norte argentino. Es una oportunidad concreta si logramos articular el sector público y privado", dijo.

En ese sentido, desde el se están dando pasos concretos. "Estamos empezando ensayos con entre siete y diez variedades de café de distintos orígenes, y acompañando a productores que ya están probando con pequeñas superficies, de media hectárea o menos", detalló.

Además, la experimental cuenta con capacidades técnicas en áreas clave como fitopatología y entomología, lo que permite respaldar el desarrollo del cultivo.

La convocatoria es abierta y apunta tanto a productores interesados en diversificar su actividad como a quienes simplemente quieran conocer más sobre el café. "Hay mucha gente que quiere participar porque le gusta el café, y está buenísimo. Queremos que todos se acerquen, porque es una actividad con mucho potencial", expresó Wallberg.

La jornada "Producción de café: perspectivas de desarrollo en el Norte Argentino", organizada por el Inta se realizará el 9 de abril en la Estación Experimental de Cultivos Tropicales de Yuto con una propuesta técnica integral que recorrerá toda la cadena productiva del café. El programa incluye desde la selección varietal y el establecimiento de cafetales hasta el manejo agronómico del cultivo, abarcando aspectos clave como viveros, implantación, sanidad, riego, fertilización y cosecha, además de un espacio dedicado al análisis de la calidad del grano y su industrialización.

Entre los disertantes se destacan el ingeniero Tomás Forte, quien abordará la selección de variedades y la implantación de cafetales en la región; la especialista Margarita Jaramillo, de la Universidad Nacional de Tucumán, que profundizará en el manejo productivo del cultivo; y la ingeniera industrial Florencia Paz, quien expondrá sobre los procesos de industrialización para obtener café de alta calidad. Y la productora Graciela Ortiz de Balut compartirá su experiencia en la producción y comercialización de café en el Norte argentino, aportando una mirada práctica sobre el desarrollo de esta actividad emergente en la región.