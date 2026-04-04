En Palpalá también se contempló la Pasión

El tradicional Vía Crucis Viviente en Palpalá, se celebró el Viernes Santo. Este evento religioso congregó a los fieles de la ciudad siderúrgica para conmemorar la pasión y muerte de Jesús, y con una misa se culminó la jornada.

La actividad estuvo organizada por la comunidad de la Parroquia San Cayetano, comenzó a las 15 recorriendo desde el barrio Martijena, siguiendo el recorrido por los barrios Belgrano, Raúl Galán y Constitución hasta llegar al monumento de San Cayetano, donde se realizó la Adoración a la Cruz y comunión.

Pese al intenso sol y las altas temperaturas que acompañaron la jornada, los feligreses participaron con congoja y devoción en cada una de las 14 estaciones del camino de la Cruz.

Al culminar la representación, el padre Blas Maran reflexionó sobre el dolor y la fe: "Las heridas hablan de una historia, el dolor a veces por ignorancia o falta de conocimiento nos aleja de la salvación. No queremos ser católicos pasivos, no debemos ser católicos pasivos. Debemos descubrir más allá del dolor, la esperanza. En el mundo hay personas que no creen, personas preocupadas por otras cosas, pero nosotros hoy vamos a rezar por un mundo en la gracia del conocimiento de Dios".

“Nuestras ermitas” en El Carmen

Alumnos de 7° “C” y “D” de la escuela N° 412 “Ing. Carlos Snopek” llevaron adelante un proyecto educativo denominado “Nuestras ermitas de Semana Santa”, que fue presentado en la plaza “Domingo T. Pérez” el pasado viernes por la tarde. El proyecto concretado por los alumnos con el acompañamiento de docentes y de sus padres, recreó las escenas del calvario de Cristo con la tradicional técnica de confección de ermitas (con semillas, legumbres, tela y piedras, entre otros), y fue expuesto al aire libre para que vecinos y turistas que llegaron a El Carmen, pudieran apreciarlas.