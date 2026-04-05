Independiente festejó en el clásico frente a Racing

Independiente le ganó 1-0 como local a Racing, en un durísimo encuentro correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Apertura, en la que fue una nueva edición del "Clásico de Avellaneda".

El único gol del encuentro lo hizo el atacante paraguayo Gabriel Ávalos, a los 35 minutos del segundo tiempo.

El encuentro tuvo un primer tiempo muy friccionado y con muchas interrupciones. Prueba de ello es que de los 51 minutos que se jugaron, solo 16 fueron de tiempo efectivo.

De todas maneras, Racing se las ingenió para tener la más clara, cuando a los 38 minutos cobraron penal del defensor paraguayo de Independiente, Sebastián Valdéz. Allí fue cuando, increíblemente el delantero Adrián "Maravilla" Martínez, que era garantía para Racing desde los 12 pasos, quiso "cancherearla" al picar la pelota que se fue por arriba del travesaño, lo que derivó en que todos sus rivales se le rieran en la cara.

En el segundo tiempo Racing comenzó mucho mejor y tuvo varias situaciones muy claras, aunque todas terminaban en oportunidades desaprovechadas por "Maravilla" Martínez, que vivió una de las peores tardes/noches de su carrera.

Independiente, por su parte, levantó el nivel poco a poco luego de que su director técnico Gustavo Quinteros moviera el banco de suplentes y se fue acercando cada vez más al arco defendido por Facundo Cambeses.

Así fue como llegó el único gol del encuentro a los 35 minutos del complemento, cuando Ávalos solo tuvo que empujarla en el área chica tras un gran desborde de Santiago Montiel.

Con este triunfo, Independiente llegó a los 17 puntos y volvió a meterse en puestos de playoffs, mientras que Racing se mantiene con 18 unidades en la Zona B.

En la próxima fecha, Independiente tendrá una durísima visita en "La Bombonera" ante Boca. Racing, por su parte, recibirá a River.

Antes, la "academia" de Costas tendrá su presentación el martes en Copa Sudamericana. Será en Bolivia frente a Independiente Petrolero, en el comienzo de la fase de grupos.