Las obras del Festival de Cine de las Alturas 2026

El cine andino ya tiene a sus protagonistas puesto que se anunciaron las producciones que estarán en competencia en la edición 2026 del Festival Internacional de Cine de las Alturas.

El 11º Festival Internacional de Cine de las Alturas dio a conocer la Selección O cial de obras que integrarán la programación 2026, con el fin de rea rmar su compromiso con la promoción del cine y las expresiones audiovisuales contemporáneas de la región. El encuentro se desarrollará del 13 al 17 de mayo en nuestra provincia.

La selección de este año reúne un total de 56 producciones (incluyendo las nuevas incorporaciones) que formarán parte de las distintas instancias competitivas, que son la Competencia Internacional de Largometrajes de Ficción; la Competencia Internacional de Largometrajes Documentales; la Competencia Cortos NOA (producciones de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja); la Competencia Work in Progress (WIP) de las Alturas, para películas argentinas en desarrollo; la Competencia de Videoclips Jujeños (espacio que pone en valor el cruce entre música y audiovisual, visibilizando el trabajo de realizadores y artistas locales).

En la programación de Competencia Internacional de Ficción figuran "Celestial", de Natán Ponieman (Argentina); "Desbarrancada" de Guadalupe Yepes (Argentina); "El corazón del lobo", de Francisco Lombardi (Perú); "El niño probeta", de Carolina Hernández (Ecuador); "El último blues del croata" de Alejandro Suárez (Bolivia), por mencionar sólo algunos filmes.

En el listado de Competencia Internacional Documental, figuran "Antes de morir preffiero la muerte" de Malena Chabrol (Argentina); "Cuerpo criminal" de Martín Boulocq Saavedra (Bolivia, Argentina, Francia); "Denominación de origen" de Tomás Alzamora Muñoz (Chile); "Diciembre de Lucas Gallo (Argentina, Uruguay); "El extraordinario viaje del dragón" de Kaori Flores Yonekura (Venezuela); etc.

En Competencia Cortos NOA se seleccionaron entre otras películas, "El viento susurrando: Margarita" de Ivana Soriano (Jujuy); "Faso Documental" de Emiliano Aybar (Jujuy); "Felipe" de Melina Andrea Dulci (Tucumán); "Por la gaseosa" de Emiliano Goyeneche (Salta).

Y finalmente en Competencia Work in Progress (WIP), se incluyen "Buscando a Bari " de Martina Cruz y Luna Mato Chague (Buenos Aires); "El campamento" de Martín Falci (Tucumán); entre otros.