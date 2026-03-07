Impulso a la diversificación productiva y obras de riego

La diversificación productiva, el fortalecimiento de la infraestructura hídrica y el acompañamiento a pequeños productores forman parte de los ejes que impulsa la nueva secretaria de Desarrollo Productivo, María Emilia Deiana, quien era hasta entonces directora en el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy. Repasó algunas líneas de trabajo que se llevan adelante en distintas regiones de la provincia, con programas orientados tanto a la innovación productiva y al fortalecimiento territorial.

Uno de los proyectos destacados en el que ya venía trabajando es el programa de desarrollo de cuencas de frutas tropicales, una iniciativa que busca promover nuevos cultivos y ampliar las alternativas de producción para pequeños productores. En ese proyecto, durante el último año se impulsó la implantación de maracuyá en distintas localidades de las Yungas.

"Articulamos con el Inta y el año pasado hicimos la entrega de plantines de maracuyá a productores con la idea de promocionar el cultivo. Así logramos duplicar la superficie del maracuyá en Jujuy", explicó Deiana.

La funcionaria sostuvo que actualmente se realiza el seguimiento técnico de las primeras plantaciones, que ya deberían comenzar a registrar sus primeras cosechas. "Las plantaciones se hicieron un poco tardías, pero esperamos que ya empiecen a verse los primeros resultados. Sabemos que las primeras cosechas no son las óptimas, pero esperamos que esta experiencia piloto sirva para los productores", afirmó.

En total, el programa sumó 15 productores y unas 10 hectáreas implantadas, y ahora el objetivo es avanzar hacia la siguiente etapa del proyecto, vinculada al agregado de valor y a la articulación comercial. "Nuestro rol no es comercializar el producto, pero sí ayudar a que los productores hagan conexiones comerciales. La clave es el agregado de valor, y en el NOA hay empresas que trabajan en ese sentido", explicó.

La funcionaria adelantó que el programa contempla la ampliación a otros cultivos tropicales que muestren interés por parte de los productores, y entre ellos mencionó la pitahaya o fruta dragón y la palta. "La demanda por palta existe y muchos productores plantean la necesidad de renovar o implantar nuevas plantaciones. Creemos que puede ser una línea de trabajo interesante", dijo.

Deiana destacó también la articulación con organismos técnicos y especialistas que aportan conocimiento al desarrollo productivo local. En ese sentido mencionó el trabajo del Inta Yuto y de profesionales vinculados a la innovación agrícola. "Está bueno permitirnos creer que podemos siempre más, que nuestra producción puede diversificarse y desarrollarse mejor", expresó.

Además de los programas productivos, la Secretaría impulsa obras de infraestructura hídrica orientadas a mejorar la eficiencia de los sistemas de riego. Uno de los casos más avanzados se desarrolla en Palma Sola, donde se ejecutan mejoras en el sistema del arroyo Santa Rita.

"El año pasado hicimos un trabajo muy importante dentro del fondo de desarrollo del sistema de riego. Trabajamos en puntos críticos del sistema, principalmente en las pérdidas de agua por infiltración en los canales", explicó.

Las obras incluyeron el revestimiento de canales mediante geomembranas, lo que permitió mejorar la eficiencia del sistema. "Logramos incrementar la eficiencia del riego en un 15 % Puede parecer un número menor, pero en el sistema se nota mucho esa mejora", destacó.

El proyecto también contempla nuevas etapas vinculadas a la distribución y almacenamiento del agua, con la instalación de compuertas y la construcción de represas en puntos estratégicos.

Las obras se financian con recursos provenientes del canon de riego que pagan los propios productores. "Es un fondo que vuelve al productor. Es una porción pequeña, pero tiene un gran impacto porque son obras de mediana o menor envergadura que mejoran significativamente el sistema", explicó Deiana.

Hasta el momento, el programa benefició a alrededor de 300 productores de la zona. La funcionaria destacó que el proceso se desarrolló con una fuerte participación de los regantes. "La mano de obra la pusieron ellos y hubo un compromiso importante también de la Municipalidad de Palma Sola. Es un trabajo conjunto", detalló.

El trabajo territorial es clave

VISITA | EN PALMA SOLA CON UN PRODUCTOR DE MARACUYÁ DEL PROGRAMA.

El trabajo territorial es otro de los ejes de la gestión. Sucede que equipos del ministerio realizan recorridos por distintas localidades para conocer de primera mano las necesidades productivas. En los últimos meses visitaron Caimancito, San Pedro y otras localidades de la región.

"Está bueno salir del escritorio y escuchar de primera mano cuáles son las demandas. El ministro en persona participa de estas reuniones con productores y emprendedores", explicó Deiana.

En Caimancito, por ejemplo, uno de los sectores que planteó demandas específicas fue el foresto industrial, donde funcionan más de 100 carpinterías. "Creemos que es importante analizar líneas de financiamiento que les permitan incorporar maquinaria", dijo.

El apoyo a los pequeños productores también incluye el fortalecimiento de espacios de comercialización, como ferias y mercados locales. "Es importante fomentar la producción primaria, pero también acompañar la comercialización. El productor necesita vender su producto", dijo.

En ese sentido mencionó experiencias de articulación para colocar producción en el mercado. "Hace poco un productor de la Puna nos planteó que tenía diez mil kilos de papa andina para vender. Entonces articulamos dentro del ministerio para buscar compradores", relató.

Explicó que estas gestiones pueden representar una diferencia significativa para los productores. "Son pequeñas cosas que a veces parecen menores, pero para el productor pueden cambiarle mucho la situación", afirmó.

La Secretaría también trabaja en líneas de capacitación y financiamiento. Entre ellas se destacan los créditos del Consejo de la Microempresa y distintas capacitaciones vinculadas a innovación productiva, agricultura de precisión, genética, inteligencia artificial aplicada al agro y educación financiera.

"Hay muchas herramientas disponibles, pero a veces el productor las desconoce. Por eso es importante comunicar y acercar esa información", explicó.