En el Deliberante "tendremos un año con mucho trabajo"

Numerosos proyectos de ordenanza tomaron estado parlamentario en la segunda sesión ordinaria del Concejo Deliberante de esta ciudad, los cuales fueron girados a las comisiones correspondientes para sus estudios con la posibilidad que en la próxima semana se llame a sesionar.

Al término de la misma el titular del Cuerpo, Gastón Millón apuntó que la sesión fue particularmente para que las 30 iniciativas de los concejales ingresarán formalmente. "Supongo que en la semana y una vez debidamente ordenadas las comisiones, se comenzará a trabajar en cada una de ellas".

Detalló que algunos proyectos se presentaron sobre tablas y otros fueron sobre declaraciones por los plazos y fechas. "Generalmente esto sucede en las primeras sesiones porque hay actividades que se concretan a los pocos días y no llegamos con otra sesión".

Especificó que el bloque de La Libertad Avanza presentó pedidos de informes y el bloque del Frente de Izquierda, solicitó que se agilicen los trámites para la inscripción del Begu. Sobre lo último aclaró que la semana próxima "se está avanzando con eso, por lo tanto pasó a comisión para tratar el fondo del mismo".

El titular del Cuerpo apuntó que se está trabajando en modificaciones al Código de faltas, "hay un proyecto vinculado al tema de las sanciones por no desmalezar predios privados", al cual le darán el interés necesario.

Alrededor de "30 proyectos ingresaron de los diferentes bloques que integran el Deliberante, lo cual nos hace deducir que tendremos un año con muchísimo trabajo. Como bien dijeron los concejales cuando tuvieron el uso de la palabra, la idea es más allá del debate político y de las formas, avanzar con lo que es fundamental, mejorar la vida del vecino".