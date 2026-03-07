Desbaratan un búnker de cocaína en la Túpac Amaru

Efectivos de la Dirección de Narcotráfico de la Policía detuvieron a un hombre de 32 años con 53 dosis de cocaína para la venta en un domicilio del barrio Alto Comedero, de la capital jujeña.

El procedimiento obedeció a una orden de allanamiento luego de las investigaciones pertinentes que comenzaron con denuncias anónimas. Además, se secuestró la suma de medio millón de pesos, 109 pesos bolivianos, tres teléfonos celulares y elementos para el fraccionamiento del estupefaciente, todos ellos para la continuidad de la investigación.

La Unidad Fiscal Especializada en Narcomenudeo, días pasados junto a los uniformados llevó adelante el registro de un domicilio ubicado en la Etapa 4 de la Túpac Amaru de Alto Comedero, en el cual también participó el ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Al llegar a la vivienda, en su interior se encontraban cuatro personas y procedieron a la inspección del lugar, en donde fueron hallados 53 envoltorios con una sustancia de color blanco. Por esa razón, los efectivos de Narcotráfico realizaron la prueba química que permitió saber que se trataba de clorhidrato de cocaína o pasta base.

Tras esto, se pesó el contenido y se supo que eran 19 gramos del estupefaciente. Por otro lado, también fueron encontrados 52 recortes de polietileno y dos cuchillos, utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Con respecto a otros elementos para la causa, se incautó la suma de medio millón de pesos, 109 pesos bolivianos, tres teléfonos celulares y tarjetas bancarias.

No obstante, los uniformados inspeccionaron el patio de la vivienda colindante y encontraron restos de las sustancias que habrían sido arrojados desde el domicilio allanado, constatación realizada con autorización de la propietaria y en presencia de testigos.

Finalmente, una vez concluido el operativo, por disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Narcomenudeo de Alto Comedero, a cargo del fiscal Sebastián Ruiz, se dispuso la detención de un hombre de 32 años por presunta infracción al artículo 5 inciso "c" de la Ley Nacional N° 23.737, y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente. La investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados y otras diligencias dispuestas en la causa.