Actividades en el CPV de las 200 Viviendas

Diferentes capacitaciones se dictaron en el Centro de Participación Vecinal "Santa Ana" de las 200 Viviendas en Alto Comedero.

Una de las actividades que tuvo una exitosa convocatoria se desarrolló en un espacio lleno de colores y nuevos aprendizajes a través del taller de bordado creativo.

Cada una de las integrantes que participó con amor y dedicación por el detalle, dejó su reconocimiento especial a Maximiliano Pachado, el docente que acompañó con paciencia, compromiso y pasión cada jornada.

Asimismo, en el mencionado espacio días atrás, los vecinos vivieron una cálida jornada de corte de cabello gratuito, labor que resaltaron por los peluqueros que, de manera totalmente desinteresada, brindaron su tiempo, su tarea y su talento para que los niños y jóvenes del sector para que regresen al colegio con una sonrisa y un look renovado.

CORTE DE CABELLO | UNA ACTIVIDAD QUE SE REALIZÓ DE MANERA GRATUITA.

Seminario

El seminario de uso, mantenimiento y demostración de desmalezadoras tendrá lugar el 10 de este mes en el horario de 16 a 19 en el CPV.

Se trata de una capacitación pensada para quienes quieran aprender sobre el uso correcto de la desmalezadora, las normas de seguridad, el mantenimiento básico, las técnicas de trabajo eficiente y la demostración práctica en vivo.

La actividad gratuita se efectuará con la colaboración del equipo de ferretería Gay, quienes aportarán conocimientos técnicos y maquinaria para la demostración práctica.