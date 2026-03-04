River: presentan oficialmente a Eduardo "Chacho" Coudet

La era de Eduardo Coudet como entrenador de River está a las puertas de comenzar. Después de 22 años, el "Chacho" regresará al club para tomar las riendas del equipo tras la salida de Marcelo Gallardo y ya se sabe cuándo estará pisando suelo argentino luego de su partida del Alavés español

El entrenador de 51 años, quien jugó en el club entre 1999-2002 y 2003-2004, partió en un avión de Aerolíneas Argentinas desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ayer por la tarde y llegará a Ezeiza alrededor de las 3.30 de la madrugada de hoy.

En según pudo confirmar Bolavip, con la foto en exclusiva desde el Aeropuerto de Barajas, el Chacho se siente "aliviado" por no debutar este fin de semana, por lo que el cuerpo técnico tendrá casi dos semanas para trabajar antes del partido frente a Huracán. Además está confirmada la incorporación tanto de Lucho González como Damián Musto, ambos ex futbolistas, a su cuerpo técnico.

Se espera entonces que hoy el "Chacho" se dirija a las oficinas del "Monumental" para firmar su contrato, el cual abarcará hasta diciembre del 2027, y posteriormente ser presentado oficialmente en caso de que se cumplan todos los detalles operativos, tal como afirmó el presidente Stefano Di Carlo en diálogo con Espn.

De esta manera, Coudet se pondrá al frente de las prácticas esta semana con vistas a su debut, el cual se llevaría a cabo el jueves 12 de marzo por la décima fecha del Torneo Apertura 2026 ante Huracán en Parque Patricios.

A falta de confirmación oficial, el "Chacho" integraría a su equipo de trabajo Damián Musto, exvolante central al que dirigió en Rosario Central,los preparadores físicos Octavio Cretari y Guido Manera y Marcelo Barovero junto a Tato Montes, quienes permanecen del ciclo Gallardo, como entrenadores de arqueros.