Rivarola impulsa regulación de la Asociación “11 de Octubre”

En un paso decisivo para el fortalecimiento de las instituciones civiles de la ciudad, el intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, encabezó un encuentro con referentes de la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados "11 de Octubre". Durante la reunión, el jefe comunal hizo entrega de la constancia de inscripción de la Personería Jurídica, una herramienta legal clave que permitirá a la organización gestionar servicios esenciales para sus afiliados.

La asociación nace de la iniciativa de un grupo de extrabajadores de Altos Hornos Zapla (AHZ), quienes buscan transformar su experiencia laboral en un nuevo compromiso social. Según explicaron sus referentes, la entidad surge para cubrir vacíos en la atención del sector pasivo, proyectando desde asistencia médica y previsión social hasta formación en idiomas y asesoría legal.

El nombre de la asociación, "11 de Octubre", no es azaroso. Remite a la fecha fundacional de la actividad en Zapla, base del crecimiento de Palpalá. En este sentido, el intendente Rivarola destacó la importancia de acompañar a quienes fueron los artífices del desarrollo local: "Es una política de Estado municipal apoyar a nuestras instituciones, especialmente a aquellas que protegen los derechos de nuestros adultos mayores", subrayó el mandatario.

Por su parte, Américo Liquitay, referente de la asociación, agradeció la gestión técnica del equipo municipal, destacando al Dr. Alejandro Durán. "Esta herramienta nos permite actuar como un ente con atribuciones legales para exigir derechos ante organismos provinciales y nacionales con la seriedad que corresponde", señaló.

Un espacio propio

A pesar del avance administrativo, la comisión directiva -integrada también por Jorge Agüero, Juan Álvarez y Oscar Arraya- planteó al Ejecutivo municipal una necesidad urgente: un espacio físico donde funcionar.

Los miembros recordaron que gran parte de la infraestructura histórica de Palpalá -como el hospital "Wenceslao Gallardo", el Casino General San Martín y diversos centros forestales- fue construida con el esfuerzo de los trabajadores de AHZ. Bajo esa premisa, solicitaron el apoyo para obtener un lugar propio donde desarrollar sus actividades formativas y de contención.

La Asociación "11 de Octubre" ya cuenta con un equipo de profesionales voluntarios, entre ellos abogados, escribanos y docentes, que brindarán: Asesoramiento legal y notarial gratuito para jubilados; Gestiones de salud y previsión social; Talleres formativos, incluyendo clases de inglés y espacios de recreación y contención emocional.

Con la Personería Jurídica prácticamente concluida, la entidad se posiciona como un actor relevante para articular esfuerzos entre el sector público y los adultos mayores, no solo de Palpalá, sino con proyección a toda la provincia.